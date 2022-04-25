Росія залишилася без "мозку". IT-компанії не можуть купити сервери, запаси закінчуються
Російські компанії з IT-сфери не мають можливості придбати необхідну обчислювальну техніку, навіть вживану.
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Велика технологічна компанія VK (яка раніше називалася Mail.ru Group) попросила російське Міністерство цифрової трансформації посприяти закупівлі "десятків тисяч серверів". Про це повідомляє видання "Комерсант".
Видання пише, що VK направила офіційний лист до Мінцифри з проханням допомогти знайти постачальника, здатного продати "десятки тисяч серверів". Компанія не в змозі самостійно провести таку закупівлю як нового, так і вживаного закордонного обладнання. Це означає, що ринок для російських компаній повністю закритий. ЗМІ також акцентують, що VK гостро потребує обчислювальної техніки — серверів і систем зберігання даних, — оскільки навантаження на інфраструктуру різко збільшилося. За словами представників VK, у збільшенні навантаження на інфраструктуру "винні" користувачі, активність яких суттєво зросла.
Джерело з уряду РФ повідомило журналістам, що незабаром із серверами, що працюють на основі російських процесорів "Байкал" та "Ельбрус", виникатимуть проблеми, оскільки запаси чипів закінчуються, а нових постачань не передбачають.
"За словами співрозмовника, VK не може закупити на ринку комерційні партії обчислювальної техніки, необхідної як для забезпечення теперішньої роботи сервісів компанії, так і для масштабування ІТ-інфраструктури", — пише медіа.
Російське Мінцифри визнало наявність цієї проблеми та повідомило, що спільно з Мінпромторгом "вживають заходів", щоб держсектор та приватні компанії отримали необхідну техніку російського виробництва в тому обсязі, який їм необхідний. Представники Мінпромторгу заявили, що жодних проблем із постачанням та запасами обладнання немає.
ЗМІ припускають, що проблеми суто технічного характеру є й у "Яндекса", оскільки компанія "припинила" інвестування нових сервісів як у РФ, так і за кордоном, багато в чому через санкції.
Джерело, що працює на ринку обробки даних, повідомило медіа, що на сьогодні в Росії неможливо придбати нове обладнання в тому обсязі, який необхідний для комерційних партій. За його словами, техніку розкупили ще на початку березня, навіть попри те, що ціни на неї завищували. А нову взагалі купити неможливо.
У деяких IT-компаніях вважають, що російські виробники впораються з проблемою і випустять стільки обчислювальної техніки, скільки вимагатиме російський ринок, проте журналісти не впевнені в цьому, оскільки більшість опитаних гравців ринку запевнили, що "запаси російських виробників обчислювальної техніки теж закінчуються".
Раніше ми повідомляли про те, що російські розробники лише через 30 років зможуть досягти того ж рівня, що й світові виробники процесорів.
Також Фокус повідомляв, з яких причин у РФ не зможуть налагодити власне виробництво чипів, що працюватимуть так само ефективно, як китайські.