Росія залишилася без "мозку". IT-компанії не можуть купити сервери, запаси закінчуються

Російські компанії з IT-сфери не мають можливості придбати необхідну обчислювальну техніку, навіть вживану.

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Велика технологічна компанія VK (яка раніше називалася Mail.ru Group) попросила російське Міністерство цифрової трансформації посприяти закупівлі "десятків тисяч серверів". Про це повідомляє видання "Комерсант".

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Видання пише, що VK направила офіційний лист до Мінцифри з проханням допомогти знайти постачальника, здатного продати "десятки тисяч серверів". Компанія не в змозі самостійно провести таку закупівлю як нового, так і вживаного закордонного обладнання. Це означає, що ринок для російських компаній повністю закритий. ЗМІ також акцентують, що VK гостро потребує обчислювальної техніки — серверів і систем зберігання даних, — оскільки навантаження на інфраструктуру різко збільшилося. За словами представників VK, у збільшенні навантаження на інфраструктуру "винні" користувачі, активність яких суттєво зросла.

Джерело з уряду РФ повідомило журналістам, що незабаром із серверами, що працюють на основі російських процесорів "Байкал" та "Ельбрус", виникатимуть проблеми, оскільки запаси чипів закінчуються, а нових постачань не передбачають.

"За словами співрозмовника, VK не може закупити на ринку комерційні партії обчислювальної техніки, необхідної як для забезпечення теперішньої роботи сервісів компанії, так і для масштабування ІТ-інфраструктури", — пише медіа.

Російське Мінцифри визнало наявність цієї проблеми та повідомило, що спільно з Мінпромторгом "вживають заходів", щоб держсектор та приватні компанії отримали необхідну техніку російського виробництва в тому обсязі, який їм необхідний. Представники Мінпромторгу заявили, що жодних проблем із постачанням та запасами обладнання немає.

ЗМІ припускають, що проблеми суто технічного характеру є й у "Яндекса", оскільки компанія "припинила" інвестування нових сервісів як у РФ, так і за кордоном, багато в чому через санкції.

Джерело, що працює на ринку обробки даних, повідомило медіа, що на сьогодні в Росії неможливо придбати нове обладнання в тому обсязі, який необхідний для комерційних партій. За його словами, техніку розкупили ще на початку березня, навіть попри те, що ціни на неї завищували. А нову взагалі купити неможливо.

У деяких IT-компаніях вважають, що російські виробники впораються з проблемою і випустять стільки обчислювальної техніки, скільки вимагатиме російський ринок, проте журналісти не впевнені в цьому, оскільки більшість опитаних гравців ринку запевнили, що "запаси російських виробників обчислювальної техніки теж закінчуються".

Раніше ми повідомляли про те, що російські розробники лише через 30 років зможуть досягти того ж рівня, що й світові виробники процесорів.

Також Фокус повідомляв, з яких причин у РФ не зможуть налагодити власне виробництво чипів, що працюватимуть так само ефективно, як китайські.