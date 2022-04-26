Tui Tantur вимагає скасувати броні турів для російських відпочивальників у Туреччині

Скасування броні діятиме як мінімум до 31 травня. У Росії вважають, що туроператор "не зможе диктувати умови готелям".

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Представник найбільшого європейського туроператора Tui Tantur надіслав готельним комплексам у Туреччині, з якими він співпрацює, вимогу про негайне скасування броні для російських відпочивальників. Про це пише турецьке видання про туризм Turizm Gazetesi з посиланням на лист фінансового менеджера Tantur Travel Джезмі Озкана.

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Лист із такою вимогою компанія надіслала туроператорам у країнах Балтії: TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita.

У листі уточнюється, що така ситуація зберігатиметься до 31 травня, після чого щомісяця 20 числа компанія інформуватиме про умови поселення на наступний місяць.

Видання також повідомляє, що російський підрозділ компанії TUI Tantur у Туреччині був закритий, співробітників звільнили, а їхні комп'ютери заблокували.

Після початку повномасштабної війни в Україні, Tui Росія припинила своє існування. 10 березня компанія почала працювати в РФ під новою торговою маркою Fun&Sun.

Тим часом у Росії вважають, що ініціатива туроператора не спрацює. Як пише видання TourDom.ru, "TUI Tantur, який входить до TUI Group, повинен слідувати загальному санкційному тренду та дистанціюватися від "токсичних партнерів". Однак це не означає, що він диктує готелям, яких туристів приймати, а яких ні".

Дійсно, ще 15 квітня видання Airport Haber повідомило, що в Анталії до кінця травня з'явиться нова авіакомпанія Southwind, яка займатиметься перевезенням російських туристів. Видання зазначає, що причиною появи авіакомпанії став той фактор, що війна РФ в Україні негативно позначиться на туристичному бізнесі Туреччини. Створення авіакомпанії необхідно, "щоб не залишати російський ринок порожнім і не перекривати туристичний потік із цієї країни до Туреччини", — пише автор статті.

Нагадаємо, IT-компанії в Росії не можуть купити необхідну обчислювальну техніку, навіть вживану. Незабаром із серверами, що працюють на основі російських процесорів "Байкал" та "Ельбрус", виникатимуть проблеми, оскільки запаси чіпів закінчуються, а нових поставок не передбачається.

Раніше Фокус писав, що тисячі люксових автомобілів для РФ застрягли в Бельгії.