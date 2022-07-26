Персонал просто спостерігав: відпочиваючі в готелі Туреччини поляки побили росіян (фото)

Стверджується, що сутичка відбулася між сімейною парою з РФ та поляками, які захотіли поцікавитися, як ті ставляться до війни в Україні.

На курорті турецького міста Аланія в готелі Quattro Beach між російськими та польськими відвідувачами почалася бійка на ґрунті вторгнення РФ в Україну. Водночас охоронці готелю мовчки спостерігали за подіями і не втручалися до приїзду поліції. Про це повідомив російський Telegram-канал "Рыбарь".

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"13 липня в готелі група з чотирьох поляків вдень напала на хлопця прямо в ресторані. Співробітники охорони готелю та обслуговувальний персонал мовчки спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися, попри крики та прохання подружжя, яке намагалося розібрати бійку самостійно", — йдеться в повідомленні.

За словами блогера, сімейну пару з південних регіонів Росії запросила на "дружню" бесіду група з чотирьох поляків. Через деякий час гості з Польщі розпочали розмову про війну в Україні та хотіли дізнатися у своїх співрозмовників про їхнє ставлення, але росіяни відмовилися від цієї розмови.

Отримавши відмову, один із польських туристів нібито почав чіплятися до росіянки, і після того, як її чоловік за неї заступився, почалася бійка.

Поліцію викликали не співробітники готелю, які мовчки спостерігали за бійкою, а інші відпочивальники. І коли правоохоронці приїхали, то затримали не польських гостей, які до того моменту зникли, а росіян.

Але на цьому пригоди росіян не скінчилися. Коли вони повернулися з поліцейської дільниці, адміністратор попросив їх залишити номер, попередньо підписавши відмову від усіх претензій на адресу закладу.

Уточнимо, що напередодні на сайті для подорожей TripAdvisor один із користувачів залишив повідомлення, в якому стверджував, що на його очах побили "російськомовну" людину.

Відгуки туристів з готелю Quattro Beach

Такі повідомлення про інцидент також є і у відгуках про готель у Google.

"Найгірший курорт із можливих! Охорони ніякої, у разі конфлікту персонал просто дивиться шоу, не викликаючи поліцію, а потім керівництво намагається приховати проблему як ні в чому не бувало. Ганьба і невігластво всім вам, брудним готельєрам!" — пише користувач "maczpiku".

"Жахливу картину спостерігали: 4 Поляків били російськомовного, співробітники готелю просто спостерігали за тим, що відбувається. Після цього не почуваєшся тут у безпеці. Адміністрація вдала, що нічого не було. Шкода, що за такі гроші ще доводиться таке бачити", — залишив відгук FedorIvv.

Що повідомили представники готелю?

Після розголосу ситуації у ЗМІ журналістам вдалося зв'язатися із представницею мережі готелів Quattro Beach Spa and Resort Hotel Катериною. Дівчина повідомила, що інцидент стався вночі поряд із баром.

Декілька сімейних пар розпивали алкоголь і розмовляли. Коли росіянин повернувся до столика після недовгої відсутності, то помітив, як на плече його дружини поклав руку один з туристів. Ця ситуація, найімовірніше, і стала основою подальшого конфлікту. Громадянин РФ попрямував до столика і по дорозі зачепив полячку. Вона впала, і в результаті її знайомі почали бійку з росіянином", — сказала вона.

Також представниця мережі уточнила, що персонал не міг оперативно зупинити бійку, оскільки "поряд з компанією, що випиває, його не було".

"Охорона готелю прибігла з пляжу до місця бійки і розняла бійців. Сторони конфлікту пішли по номерах, але потім росіянин почав вимагати, щоб адміністратор викликав поліцейських. Співробітники жандармерії приїхали і відвезли постояльця в дільницю для подальших розглядів", — уточнила вона.

Водночас Катерина заперечує, що побитих поляками росіян нібито виставили за двері.

"Наступного дня генеральний менеджер готелю, поговоривши з усіма сторонами конфлікту, запропонував їм залишитися в готелі і намагатися не контактувати. Хоча в таких випадках туристів можуть попросити залишити номери та переїхати", — резюмувала представниця.

Раніше повідомлялося, що 9 травня російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили червоною фарбою на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Група людей з українськими прапорами підбігла до дипломата та з криками "фашисти" облила фарбою.