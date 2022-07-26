Персонал просто наблюдал: отдыхающие в отеле Турции поляки избили россиян (фото)

Утверждается, что потасовка произошла между семейной парой из РФ и поляками, которые захотели поинтересоваться, как те относятся к войне в Украине.

На курорте турецкого города Алания в отеле Quattro Beach между российскими и польскими посетителями завязалась драка на почве вторжения РФ в Украину. При этом охранники отеля молча наблюдали за происходящим и не вмешивались до приезда полиции. Об этом сообщил российский Telegram-канал "Рыбарь".

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"13 июля в гостинице группа из четырех поляков днем напала на парня прямо в ресторане. Сотрудники охраны гостиницы и обслуживающий персонал молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы супругов, пытавшихся разнять драку самостоятельно", — говорится в сообщении.

По словам блогера, семейную пару из южных регионов России пригласили на "дружескую" беседу группа из четырех поляков. Через некоторое время гости из Польши начали разговор о войне в Украине и хотели узнать у своих собеседников их отношение, но россияне отказались от этой беседы.

Получив отказ, один из польских туристов якобы начал приставать к россиянке, и после того, как ее муж за нее заступился, началась драка.

Полицию вызвали не сотрудники отеля, которые молча наблюдали за потасовкой, а другие отдыхающие. И когда правоохранители приехали, то задержали не польских гостей, которые до этого момента скрылись, а россиян.

Но на этом приключения россиян не закончились. Когда они вернулись из полицейского участка, управляющий попросил их покинуть номер, предварительно подписав отказ от всех претензий в адрес заведения.

Уточним, что накануне на сайте для путешествий TripAdvisor один из пользователей оставил сообщение, в котором утверждал, что на его глазах избили "русскоговорящего человека".

Отзывы туристов из отеля Quattro Beach

Подобные сообщения об инциденте также есть и в отзывах об отеле в Google.

"Худший курорт из возможных! Охраны никакой, в случае конфликта персонал просто смотрит шоу, не вызывая полицию, а потом руководство пытается скрыть проблему как ни в чем не бывало. Позор и невежество всем вам, грязным отельерам!" — пишет пользователь "maczpiku".

"Ужасную картину наблюдали: 4 Поляков избивали русскоговорящего, сотрудники отеля просто наблюдали за происходящим. После этого не чувствуешь тут себя в безопасности. Администрация сделала вид, что ничего не было. Жаль, что за такие деньги еще приходится такое видеть", — оставил отзыв FedorIvv.

Что сообщили представители отеля?

После огласки ситуации в СМИ журналистам удалось связаться с представительницей сети отелей Quattro Beach Spa and Resort Hotel Екатериной. Девушка сообщила, что инцидент произошел ночью рядом с баром.

"Несколько семейных пар распивали алкоголь и беседовали. Когда россиянин вернулся к столику после недолгого отсутствия, то заметил, как на плечо его супруги положил руку один из туристов. Эта ситуация, скорее всего, и стала основой дальнейшего конфликта. Гражданин РФ направился к столику и по пути задел полячку. Она упала, и в итоге ее знакомые начали драку с россиянином", — сказала она.

Также представительница сети уточнила, что персонал не мог оперативно остановить потасовку, поскольку "рядом с выпивающей компанией его не было".

"Охрана отеля прибежала с пляжа к месту драки и разняла дерущихся. Стороны конфликта отправились по номерам, но затем россиянин стал требовать, чтобы администратор вызвал полицейских. Сотрудники жандармерии приехали и увезли постояльца в участок для дальнейших разбирательств", — уточнила она.

При этом Екатерина отрицает, что избитых поляками россиян якобы "выставили за двери".

"На следующий день генеральный менеджер отеля, побеседовав со всеми сторонами конфликта, предложил им остаться в гостинице и стараться не контактировать. Хотя в подобных случаях туристов могут попросить покинуть номера и переехать", — резюмировала представитель.

Ранее сообщалось, что 9 мая российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской на кладбище советских солдат в Варшаве. Группа людей с украинскими флагами подбежала к дипломату и с криками "фашисты" облила краской.