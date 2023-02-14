Українські та російські футболісти влаштували масову бійку у готелі в Туреччині

Спортсмени із закарпатської команди "Минай" питали у своїх колег із країни-агресора, чому вони не виходять на мітинги і не виступають проти політики Кремля.

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В понеділок, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка між російськими та українськими футболістами. Про це пише російське інтернет-видання Baza.

Як зазначається, конфлікт розпочався між спортсменами із закарпатської команди "Минай" та представниками російської команди "Шинник" з Ярославля.

Футболісти обох команд мешкають в одному готелі.

[ + – ] Команда "Шинник" із Ярославля тренується в Туреччині Фото: Baza

За версією видання, вчора ввечері кілька футболістів з України почали цікавитись у росіян, чому вони не виходять на мітинги та не протестують проти злочинної політики Кремля. Спочатку в інцидент втрутилися співробітники готелю і бійки вдалося уникнути, проте пізніше спортсмени зчепилися в ліфті, що призвело до масової сутички.

У готельний комплекс викликали поліцію, проте правоохоронці не стали затримувати футболістів.

Baza розповідає, що внаслідок бійки постраждали четверо росіян.

Після того, що сталося в готелі, на постійній основі чергують двоє співробітників поліції та додаткові наряди охорони.

У соцмережах та на сайті української команди жодних повідомлень про бійку в турецькому готелі на момент виходу новини не було. Українська асоціація футболу також поки що не коментувала подію.

Нагадаємо, у липні 2022 року турист із Росії вимагав від українок не розмовляти українською мовою у турецькому готелі. П'яний чоловік чіплявся до двох жінок із Харкова, всіляко їх ображаючи. Адміністрація готельного комплексу та поліція стали на бік українок.