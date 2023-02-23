Создают ЧВК "Ястреб": в ФСБ и МО РФ придумали, как подвинуть "вагнеровцев", — Генштаб ВСУ

Генерал Громов рассказал, что Минобороны РФ пытается вытеснить владельца ПВК "Вагнер" из информационного поля, из-за чего создаются альтернативные "частные военные компании".

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Российское военное руководство намерено установить контроль над частными военными компаниями и вытеснить ППК "Вагнер". Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов.

"Министерство обороны Российской Федерации пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании. В частности, аффилированная с Федеральной службой безопасности Российской Федерации частная военная компания "Ястреб", — рассказал Громов.

Он добавил, что для установления контроля над частными военными компаниями ВС РФ стремятся сосредоточить на себе вопрос поставки наемников боеприпасами и обеспечить оказание медпомощи, а правительство РФ уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые добровольческие формирования.

23 февраля росСМИ обнародовали видео, где видно, сколько на кладбище в Станице Бакинской под Краснодаром могил наемников ЧВК "Вагнер", ликвидированных в Украине. По данным журналистов, с начала февраля этого года на кладбище стало на 90 могил больше.

22 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что Минобороны РФ "бросило" его с поставкой боеприпасов, а потерь в рядах наемников должно было быть в 5 раз меньше. Для наглядности он показал фотографию с телами убитых в Украине "вагнеровцев".