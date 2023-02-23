Створюють ПВК "Яструб": у ФСБ та МО РФ вигадали, як посунути "вагнерівців", — Генштаб ЗСУ

Генерал Громов розповів, що Міноборони РФ намагається витіснити власника ПВК "Вагнер" з інформаційного поля, через що створюються альтернативні "приватні військові компанії".

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Російське військове керівництво має намір встановити контроль над приватними військовими компаніями та витіснити ПВК "Вагнер". Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ генерал Олексій Громов.

"Міністерство оборони Російської Федерації намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії. Зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки Російської Федерації приватна військова компанія "Яструб", — розповів Громов.

Він додав, що для встановлення контролю над приватними військовими компаніями ЗС РФ прагнуть замкнути на собі питання постачання найманців боєприпасами та забезпечити надання меддопомоги, а уряд РФ вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані добровольчі формування.

23 лютого росЗМІ оприлюднили відео де видно, скільки на кладовищі у Станиці Бакинській під Краснодаром могил найманців ПВК "Вагнер", ліквідованих в Україні. За даними журналістів, з початку лютого цього року на цвинтарі стало на 90 могил більше.

22 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що Міноборони РФ "кинуло" його з постачанням боєприпасів, а втрат у лавах найманців повинно було бути в 5 разів менше. Для наочності він показав фотографію з тілами вбитих в Україні "вагнерівців".