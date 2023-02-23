Могили потопають у бруді: у Краснодарському краї РФ збільшився цвинтар для ПВК "Вагнер" (відео)

Лише за лютий цвинтар у Станиці Бакинській поповнився 90 похованнями. Більшість могил не доглянуті — між ними стоять калюжі, на деяких замість хрестів укопані стовпи.

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У Станиці Бакинській під російським містом Краснодар збільшується цвинтар найманців із російської ПВК "Вагнер", ліквідованих в Україні. Відео з місця подій 23 лютого показало російське медіа SOTA.

За даними журналістів, з початку лютого цього року на цвинтарі стало на 90 могил більше, які потопають у бруді. Очевидці зазначили, що могили недоглянуті, на деяких замість дерев'яних хрестів укопані стовпи.

На кадрах видно рівні ряди могил із вінками, між якими видно великі калюжі. За станом цвинтаря можна припустити, що туди мало хто приходить.

"Наш народ вірить у вас — у захисників Росії, у вашу надійність, рішучість, відданість вітчизні та присязі", — наводить видання привітання президента РФ Володимира Путіна з 23 лютого.

Цвинтар "вагнерівців" у Станиці Бакинській — що про нього відомо?

Про появу кладовища для найманців із ПВК "Вагнер" стало відомо наприкінці грудня цього року. Засновник ПВК Євген Пригожин тоді говорив про 93 свіжі могили. Цвинтар знаходиться біля міста Гарячий Ключ, там встановили пам'ятники "вагнерівцям" та збудували каплицю.

[ + – ] Станом на 24 січня на цвинтарі знайшли близько 170 могил

На 24 січня там було вже близько 170 могил. Місцеві жителі впевнені, що кількість ліквідованих найманців може бути у кілька разів більшою, адже багатьох бойовиків кремували.

The New York Times писала, що цей факт говорить про колосальні втрати в лавах армії РФ.

Офіцер ВКС Росії у відставці Віталій Вотановський говорив, що безіменні могили, в яких ховають завербованих ув'язнених, знаходяться поряд із базою підготовки особового складу ПВК "Вагнер".

[ + – ] Безіменні могили знаходяться поряд з базою підготовки особового складу ПВК "Вагнер"

Видання "Північ.Реалії" писало, що наймолодшому похованому найманцю Вадиму Анчикову було 18 років. Вік більшості ліквідованих "вагнерівців" — від 35 до 50 років.

Серед загиблих ув'язнених, за даними журналістів, багато вихідців із Санкт-Петербурга. Вони отримали терміни за тяжкими статтями — вбивства, замах на вбивство кількох людей, важкі тілесні ушкодження та розбої.

У Станиці Бакинській поховано 47-річного Філарета Гамуряка. Виборзький суд Ленінградської області засудив його до 10 років колонії суворого режиму за трьома статтями. У судовому акті йдеться, що він убив свою товаришку по чарці — завдав їй десять ударів ножем.

[ + – ] У Станиці Бакінській поховано 47-річного Філарета Гамуряка

А похований 25-річний житель Петербурга В'ячеслав Кочас був засуджений до 18 років ув'язнення за розбій, вбивство з особливою жорстокістю, замах та підпал місця злочину. Разом з дядьком він побив колишнього співмешканця матері та його родичку, а потім підпалив їх живцем.

Нагадаємо, що 22 лютого Пригожин скаржився, що його найманці гинуть в Україні від "снарядного голоду". Як докази він показав тіла ліквідованих найманців.

Голова правозахисного проекту "Гулагу.нет" Володимир Осєчкін в інтерв'ю британському таблоїду The Sun говорив про можливу ліквідацію Євгена Пригожина. За його даними, засновник ПВК брав участь в антипутінській змові.