Планував змову з Кадировим: Путін хоче ліквідувати Пригожина, — ЗМІ

За даними засновника правозахисного проєкту "Гулагу.нет" Володимира Осєчкіна, куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин також хотів контролювати ФСБ, щоб знищити свою кримінальну справу 80-х років і забезпечити політичне майбутнє.

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Президент РФ Володимир Путін планує ліквідувати керівника групи найманців ПВК "Вагнер", який, імовірно, брав участь в антипутінській змові спільно з генералом Сергієм Суровікіним та головою Чечні Рамзаном Кадировим. Про це повідомляє The Sun із посиланням на заяву засновника правозахисного проєкту "Гулагу.нет" Володимира Осєчкіна.

За інформацією, що є у правозахисників, "кухар Путіна" планував змову проти глави Міноборони РФ Сергія Шойгу спільно з колишнім командувачем російського угрупування в Україні генералом Сергієм Суровікіним і керівником Чечні Рамзаном Кадировим.

Повідомляється, що Пригожин хотів обійняти посаду першого заступника міністра голови Міноборони чи навіть очолити оборонне відомство. Кадиров мав стати на чолі Нацгвардії.

Такий тріумвірат міг би використати своє становище, щоб контролювати Путіна та перебіг бойових дій в Україні. Повідомляється, що Пригожин також хотів взяти під контроль ФСБ, щоб знищити своє кримінальне досьє, яке зберігається в архівах розвідслужби. Без цього про подальше політичне майбутнє Пригожина говорити не доводиться.

[ + – ] Євген Пригожин

Однак ФСБ розкрило змову, і її учасники не наважилися йти до кінця. Керівник ПВК "Вагнер" видав себе публічною критикою після вибухів на Кримському мосту.

За даними Володимира Осєчкіна, Путін має компромат на Пригожина, зібраний у 80-х роках, коли Пригожин відбував тюремне ув'язнення.

"Судячи з тих методів, які використовує Путін, швидше за все, на нього чекає зачистка", — сказав Осєчкін.

Наразі Пригожину вже не дозволяють вести вербування найманців у місцях позбавлення волі — цим займаються люди з Міноборони.

Нагадаємо, що Євген Пригожин спростував чутки про швидке захоплення Бахмута. Він згадав, що найближчим часом говорити про це передчасно, оскільки українські сили чинять запеклий опір, а передумови для оточення міста не передбачаються.

Раніше Фокус повідомляв, що в Зеленського пояснили заміну Суровікіна на Герасимова. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, колишній командувач об'єднаного угрупування окупаційних військ претендував на статус "головного", при цьому радикально налаштовані воєначальники мали намір сформувати власне коло осіб навколо Путіна.