Планировал заговор с Кадыровым: Путин хочет ликвидировать Пригожина, — СМИ

По данным основателя правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимира Осечкина, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин также хотел контролировать ФСБ, чтобы уничтожить свое уголовное дело 80-х годов и обеспечить политическое будущее.

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Президент РФ Владимир Путин планирует ликвидировать руководителя группы наемников ЧВК "Вагнер", который, предположительно, участвовал в антипутинском заговоре совместно с генералом Сергеем Суровикиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление основателя правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимира Осечкина.

По имеющейся у правозащитников информации, "повар Путина" планировал заговор против главы Минобороны РФ Сергея Шойгу совместно с бывшим командующим российской группировкой в Украине генералом Сергеем Суровикиным и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым.

Сообщается, что Пригожин хотел занять должность первого замминистра главы Минобороны или даже возглавить оборонное ведомство. Кадыров должен был стать во главе Нацгвардии.

Такой триумвират мог бы использовать свое положение, чтобы контролировать Путина и ход боевых действий в Украине. Сообщается, что Пригожин также хотел взять под контроль ФСБ, чтобы уничтожить свое криминальное досье, которое хранится в архивах разведслужбы. Без этого о дальнейшем политическом будущем Пригожина говорить не приходится.

[ + – ] Евгений Пригожин

Однако ФСБ раскрыло заговор, и его участники не решились идти до конца. Руководитель ЧВК "Вагнер" выдал себя публичной критикой после взрывов на Крымском мосту.

По данным Владимира Осечкина, у Путина есть компромат на Пригожина, собранный 80-х годах, когда Пригожин отбывал тюремное заключение.

"Судя по тем методам, которые использует Путин, скорее всего, его ждет зачистка", — сказал Осечкин.

Сейчас Пригожину уже не позволяют вести вербовку наемников в местах лишения свободы — этим занимаются люди из Минобороны.

Напомним, что Евгений Пригожин опроверг слухи о скором захвате Бахмута. Он упомянул, что в ближайшее время говорить об этом преждевременно, поскольку украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, а предпосылки для окружения города не предвидятся.

Ранее Фокус сообщал, что у Зеленского объяснили замену Суровикина на Герасимова. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, бывший командующий объединенной группировкой оккупационных войск претендовал на статус "главного", при этом радикально настроенные военачальники намеревались сформировать собственный круг лиц вокруг Путина.