"Работает мясорубка": Пригожин опроверг слухи о скором захвате Бахмута (видео)

По его словам, разговоры о захвате наемникам ЧВК "Вагнер" в ближайшее время Бахмута являются "чепухой", так как украинские бойцы оказывают ожесточенной сопротивление, и предпосылок для окружения города нет.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 14 февраля опроверг слухи о том, что его наемник близки к окружению Бахмута и скорому взятию под контроль этого населенного пункта. Все разговоры о захвате в ближайшее время Бахмута он назвал "чепухой". Комментарии по поводу ситуации на передовой Пригожин опубликовал в Telegram.

Российские журналисты попросили Пригожина прокомментировать информацию о том, что на севере Бахмута "вагнеровцы" якобы заблокировали полторы тысячи человек. На что он эмоционально ответил, что украинские силы активизировались и ведут ожесточенное сопротивление, подключив к обороне резервы и используя артиллерию.

"Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем", — сказал Пригожин.

По его словам, на севере от Бахмута идут тяжелейшие бои и поэтому никаких предпосылок для окружения украинских войск нет. В городе наемники пытаются штурмовать дом за домом, а по всей линии фронта на этом направлении "работает мясорубка".

"Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Праздника не будет в ближайшее время. Поэтому рассуждать и деморализовать всех своими несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла", — подчеркнул Пригожин.

"Повар Путина" возмутился тем, что в российском информационном пространстве говорят о том, что "Украина пустая, а мы там миндальничаем и зайти не можем". В связи с этим он предложил лично побывать возле Бахмута с автоматами в руках.

Реплика Стрелкова

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, который недавно повздорил с Пригожиным, предположил, что обострение внимания к действиям ЧВК "Вагнер" связано с тем, что Министерству обороны РФ нужно показать "успехи" к годовщине начала войны в Украине. Вместе с тем, по мнению Стрелкова, украинская сторона хочет добиться противоположного эффекта.

"Наши войска будут штурмовать Бахмут, а у**ы за него цепляться — тем более упорно, что МО РФ позарез нужен хоть какой-нибудь результат к славной годовщине начала СВО", — написал он.

Ранее Фокус детально освещал последние события в Бахмуте на основе информации из официальных источников и сообщений СМИ. В частности мы писали о закрытии города для въезда гражданским лицам и подрыве моста, который соединяет Бахмут и Константиновку. Также была приведена информация российских пропагандистов относительно ситуации вокруг Бахмута.