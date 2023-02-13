Запрет на въезд, подрыв моста и новые штурмы ВС РФ: что сейчас происходит в Бахмуте (фото)

Из-за непрекрающающихся обстрелов въезд гражданским в Бахмут с 13 февраля закрыт, поскольку в город удается проникать российским ДРГ. Несмотря на тяжелую ситуацию, населенный пункт остается под контролем ВСУ. Фокус в одном материале собрал информацию о том, что сейчас происходит на Бахмутском направлении.

Related video

ВС РФ продолжают осуществлять наступательные действия на Бахмутском направлении, сопровождая сухопутные операции артиллерийским огнем по позициям Вооруженных сил Украины. Несмотря на тяжелую ситуацию, Бахмут остается под контролем украинской армии. Фокус в одном материале собрал информацию о том, что сейчас происходит на Бахмутском направлении.

Бои за Бахмут — официальная информация от Генштаба ВСУ

По данным командования, в течение 12 февраля Силы обороны отбили попытки наступления ВС РФ в районе девяти населенных пунктов, в том числе рядом с Бахмутом, Ивановским и Клещеевкой. Для ведения огня по позициям ВСУ враг применял танки, минометы и артиллерийские орудия. Как отмечают в Генштабе, за минувшие сутки на Бахмутском направлении россияне обстреляли 16 населенных пунктов.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 12 февраля сообщал, что ВС РФ, осуществляя штурм Бахмута, больше полагаются на боевую технику, чем на личный состав. По словам офицера, россияне используют тактику малых групп, пытаясь как можно ближе подойти к позициям Сил обороны. Также оккупанты активно используют авиацию, однако бойцы ПВО активно ее поджидают и сбивают.

Бои за Бахмут — запрет на въезд в город и информация от бойцов Сил обороны Украины

Командир группы аэроразведки Вооруженных сил Украины с позывным "Мадяр" предупредил, что с 13 февраля въезд в Бахмут будет закрыт. Попасть в прифронтовой город, по словам военнослужащего, можно будет только по спецпропускам. "Мадяр" предупредил, что подобные ограничения коснутся гражданских и волонтеров, поскольку в Бахмуте хоть и контролируемая, но тяжелая ситуация.

"Чтобы не подвергать опасности никого (закрыли въезд в Бахмут — ред.) Тяжело быть защищенным, так как диверсионные группы проникают небольшими группками в город. Подвергать опасности волонтеров не хочется", — добавил командир группы аэроразведки, анонсируя запрет на въезд в Бахмут.

[ + – ] С 13 февраля въезд в Бахмут закрыт

Еще один военнослужащий ВСУ с ником "Бахмутский демон" в своем Телеграм-канале отметил, что в ночь с 11 на 12 февраля в Бахмуте была ликвидирована российская ДРГ. Боец в контексте проникновения диверсантов поддержал введение запрета на въезд в прифронтовой город.

"К счастью, Бахмут становится режимным городом и никакая шв*ль сюда больше не попадет. Никакие блогеры и другие туристы, туристы в центре города. Потому что могли заехать кто угодно. Для волонтеров есть Констаха (Константиновка — ред.), оттуда броня заберет всю помощь", — добавил военнослужащий, который несет службу в Бахмуте.

13 февраля в эфире телемарафона командир минометного взвода Ольга Бигарь с позывным "Ведьма" рассказала, что интенсивность боев на Бахмутском направлении не утихает, а ВС РФ перебросили резервные силы и усилили артиллерийские удары по позициям ВСУ.

"Россияне имеют большие потери. Пытаются обойти по флангам. Ситуация схожа с Авдеевкой. Они усилили и бросили все свои силы на южное направление, чтобы обойти до Константиновской трассы… Были взорваны мосты и теперь отрезано сообщение по Константиновской трассе", — добавила военнослужащая в эфире марафона.

О тяжелой ситуации в прифронтовом городе также свидетельствует репортаж немецкого издания Bild, съемочная группа которого попала под мощный обстрел. В материале сказано, что журналисты едва не погибли во время поездки в Бахмут, поскольку минометные снаряды, выпущенные россиянами, взрывались в 200 метрах от них.

[ + – ] Съемочная группа Bild попала под обстрел в Бахмуте Фото: Скриншот

13 февраля ТСН опубликовала видео, которое было снято в боях за Бахмут. По данным журналистов, пятеро украинских пограничников "сделали невозможное", осуществив контрнаступление на позиции штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". В результате боестолкновения Силам обороны удалось уничтожить до 20 захватчиков, и еще такое же количество россиян отправится в госпиталь. Помимо этого, как утверждают журналисты, пограничникам удалось взять в плен трех бойцов ЧВК "Вагнер".

[ + – ] Уничтожение штурмовых групп ЧВК "Вагнер" под Бахмутом

Также 12 февраля в СМИ появилась информация о подрыве моста, который соединяет Бахмут и Константиновку. По данным журналистов, это было сделано для "предотвращения непредвиденных ситуаций" в прифронтовом городе. Мост, проходящий через канал "Северский Донец-Донбасс", расположен на трассе Т0504. Украинское командование официально не комментировало информацию о подрыве автомобильного сообщения между Бахмутом и Константиновкой.

[ + – ] Подрыв моста через канал на трассе Т0504 между Бахмутом и Константиновкой

Бои за Бахмут — информация от аналитиков DeepstateMap

Ночью 13 февраля аналитики уточнили актуальную карту боевых действий и сообщили, что ВС РФ пытаются окружить Парасковиевку Бахмутского района с трех направлений. По неофициальным данным, подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ после стабилизационных мероприятий смогли удержать трассу Т0504 на Константиновку.

Однако аналитики предположили, что часть автомобильного сообщения M03, ведущее в Славянск, находится под контролем ВС РФ. Стоит отметить, что Генштаб официально не комментировал информацию о частичном успехе россиян в районе трассы Бахмут-Славянск.

[ + – ] Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются

Днем ранее, 12 февраля, проект DeepstateMap опубликовал визуальное подтверждение того, что боевики ЧВК "Вагнер" расположены в западной части села Красная Гора. По словам аналитиков, противник продолжает оказывать давление на Парасковиевку и участок трассы, проходящий рядом. Красная Гора расположена в менее чем 10 километрах от Бахмута, а на онлайн-карте боевых действий населенный пункт отображается со статусом "оккупированная территория". Рядом с захваченным селом находится Парасковиевка, которую ВС РФ пытаются штурмовать с трех сторон.

[ + – ] "Вагнеровцы" захватили село Красная Гора возле Бахмута

Бои за Бахмут — что говорят росСМИ и командование оккупационных войск

13 февраля пресс-служба Минобороны РФ официально сообщило о захвате населенного пункта Красная Гора. В ведомстве заявили, что в штурмовой операции при поддержке ракетных войск и артиллерии были задействованы наемники ЧВК "Вагнер". Примечательно, что о захвате Красной Горы еще 12 февраля информировала пресс-служба "повара Путина" Евгения Пригожина.

Пропагандистский военный Telegram-канал WarGonzo в сводке от 13 февраля утверждает, что к юго-западу от Бахмута отряды "вагнеровцев" ведут наступление в направлении Ивановского и Часов Яра. По словам захватчиков, Силы обороны Украины оказывают ожесточенное сопротивление, не позволяя россиянам продвигаться на этом участке фронта. В сводке также сказано, что активные боевые действия происходят на восточной окраине самого Бахмута, а захват Красной Горы якобы позволит ЧВК "Вагнер" легко обстреливать украинский гарнизон в соседней Парасковиевке.

Пресс-служба "105-го полка национальной милиции ДНР" утверждает, что "вагнеровцам" удалось зайти в еще один район Бахмута — Буденовку, который расположен на юге-западе города. Бывший народный депутат Олег Царев, комментируя ситуацию на Донбассе, рассуждает, что в случае захвата Парасковиевки российским захватчикам достанутся крупнейшие склады советского оружия.

"Именно в Парасковиевке в соляных тоннелях находятся оружейные склады. Считается, что на 2014-й год там было складировано более 2,1 млн единиц хранения стрелкового оружия 30-60х годов. Никто не знает, сколько осталось сейчас", — добавил Царев.

Еще один российский профильный Telegram-канал "Военный обозреватель" опубликовал кадры с участием пропагандиста Владимира Соловьева, который якобы побывал на позициях ЧВК "Вагнер" на линии боевого соприкосновения.

[ + – ] Владимир Соловьев побывал на позициях ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Отметим, что ВС РФ проводят еще одно масштабное наступление в Донецкой области. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Угледара, теряя в боях личный состав и технику. Так, Институт изучения войны ISW в своем отчете от 12 февраля утверждал, что ВС РФ потеряли инициативу на Угледарском направлении после того, как Силы обороны Украины оперативно перебросили на этот участок свои резервы.

Большие потери ВС РФ в районе Угледара подтверждают и российские источники. Один из главарей боевиков "ДНР" Александр Ходавский 13 февраля сообщил, что ВСУ нанесли удар из HIMARS по командному пункту батальона "Восток". В результате обстрела был ликвидирован один из командиров оккупантов.