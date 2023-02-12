Немецкая съемочная группа Bild попала под обстрел в Бахмуте

Военный корреспондент Пауль Ронцхаймер сообщил, что при обстреле ВС РФ взрывы раздавались в 200 метрах от него и его коллег.

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Съемочная группа издания Bild попала под российский минометный обстрел в украинском Бахмуте. Журналисты едва не погибли, снаряды взрывались в 200 метрах. Об этом в своем репортаже написал военный корреспондент Пауль Ронцхаймер

Сначала корреспондент описывает дорогу в Бахмут, которая находится в поле зрения российских солдат, а потому очень опасна. Спуск с горы журналисты на машине с украинским сопровождающим преодолевают со скоростью 160 км/час. За это время они видят в небе российские самолеты.

"Абсурдная, даже безумная ситуация в Бахмуте: людей могут расстрелять где угодно и когда угодно, но тысячи остаются здесь", — пишет корреспондент.

Большинство из них прячутся в подвалах. Другие, такие как 40-летняя Елена, все еще выходят на улицу: "Потому что есть люди, которым нужен сжиженный газ, аккумуляторы, горелки".

День назад ее магазин был разрушен российским снарядом, но она решила оставаться в родном городе. "Кроме собак, у нас есть очень старые соседи. Если мы уйдем, кто принесет им воду? Кто будет готовить для них?", — говорит женщина.

"Продолжая свой путь мимо разрушенных зданий, мы становимся свидетелями атак русских. Российские солдаты обстреливают из минометов квартал, где мы только что опрашивали жителей. Сильный взрыв раздается ближе, чем в 200 метрах. Мы убегаем под звуки взрывов. Иногда только секунды решают, будет ли ранен кто-то или выживет", — пишет корреспондент.

[ + – ] Съемочная группа Bild попала под обстрел в Бахмуте

В одном из подвалов они встретили 30-летнюю Марину, которая остается ради детей. По ее словам в городе не менее 300 мирных жителей.

"Здесь есть девушка, ей 19 лет, у нее есть ребенок, которому два с половиной года. Она держится за мужа, который не хочет уходить, а ребенок стал заложником этой ситуации. Дети умирают от инфарктов, как в Авдеевке. Там произошел взрыв, и маленькая девочка умерла от сердечного приступа", — рассказывает Марина.

Марина хочет остаться в Бахмуте, несмотря на то, что осталась только одна дорога, ведущая из города, которую тоже обстреливают. Она говорит: "У меня три тяжелых ушиба, два осколочных ранения и пулевое ранение в плечо. Я ничего не боюсь. Я прихожу сюда из-за детей, это самое главное для меня. Я борюсь за жизнь каждого ребенка, за каждую душу. Я не боюсь приближения русских".

Корреспондент отмечает, что три часа, проведенные в Бахмуте были очень опасными. Он также рассказал о гибели американского фельдшера Пита Рида, который был убит российским обстрелом, когда помогал мирным жителям выбраться из города.

Ранее стало известно, что с понедельника, 13 февраля, доступ в Бахмут Донецкой области будет закрыт для гражданских лиц, в том числе и для волонтеров. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности на фоне активности российских диверсантов. Въезд в Бахмут станет возможен только при наличии спецпропусков.

Сейчас в Бахмуте неспокойно, противник предпринимает попытки окружить город на окраинах, но ситуация контролируется украинскими военными.