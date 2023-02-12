Німецька знімальна група Bild потрапила під обстріл у Бахмуті

Військовий кореспондент Пауль Ронцхаймер повідомив, що під час обстрілу ЗС РФ вибухи лунали за 200 метрів від нього та його колег.

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Знімальна група видання Bild потрапила під російський мінометний обстріл у Бахмуті. Журналісти ледь не загинули, снаряди вибухали за 200 метрів. Про це у своєму репортажі написав військовий кореспондент Пауль Ронцхаймер.

Спочатку кореспондент описує дорогу до Бахмута, яка перебуває в полі зору російських солдатів, а тому дуже небезпечна. Спуск із гори журналісти машиною з українським супроводом долають зі швидкістю 160 км/год. За цей час вони бачать у небі російські літаки.

"Абсурдна, навіть божевільна ситуація в Бахмуті: людей можуть розстріляти будь-де й будь-коли, але тисячі залишаються тут", — пише кореспондент.

Більшість із них ховаються в підвалах. Інші, такі як 40-річна Олена, все ще виходять на вулицю: "Бо є люди, яким потрібний скраплений газ, акумулятори, пальники".

День тому її магазин зруйнували російський снаряд, але вона вирішила залишатися в рідному місті. "Крім собак, у нас є дуже старі сусіди. Якщо ми підемо, хто принесе їм воду? Хто готуватиме для них?" — каже жінка.

"Продовжуючи свій шлях повз зруйновані будівлі, ми стаємо свідками атак росіян. Російські солдати обстрілюють із мінометів квартал, де ми щойно опитували мешканців. Сильний вибух лунає ближче, ніж за 200 метрів. Ми тікаємо під звуки вибухів. Іноді тільки секунди вирішують, чи буде чи хтось поранений чи виживе", — пише кореспондент.

[ + – ] Знімальна група Bild потрапила під обстріл у Бахмуті

В одному з підвалів вони зустріли 30-річну Марину, яка залишається заради дітей. За її словами, у місті не менше 300 мирних жителів.

"Тут є дівчина, їй 19 років, вона має дитину, якій два з половиною роки. Вона тримається за чоловіка, який не хоче їхати, а дитина стала заручником цієї ситуації. Діти помирають від інфарктів, як в Авдіївці. Там стався вибух, і маленька дівчинка померла від серцевого нападу", — розповідає Марина.

Марина хоче залишитися в Бахмуті попри те, що залишилася лише одна дорога, що веде з міста, яку теж обстрілюють. Вона каже: "У мене три важкі забиті місця, два осколкові поранення тк кульове поранення в плече. Я нічого не боюся. Я приходжу сюди через дітей, це найголовніше для мене. Я борюся за життя кожної дитини, за кожну душу. Я не боюся наближення росіян".

Кореспондент зазначає, що три години, проведені в Бахмуті, були дуже небезпечними. Він також розповів про загибель американського фельдшера Піта Ріда, якого було вбито російським обстрілом, коли той допомагав мирним жителям вибратися з міста.

Раніше стало відомо, що з понеділка, 13 лютого, доступ до Бахмута Донецької області буде закрито для цивільних осіб, у тому числі й для волонтерів. Таких заходів вжито з метою забезпечення безпеки на тлі активності російських диверсантів. В'їзд у Бахмут стане можливим лише за наявності спецперепусток.

Зараз у Бахмуті неспокійно, противник робить спроби оточити місто на околицях, але ситуація контролюється українськими військовими.