Бахмут закривають для в'їзду цивільних: заборона торкнеться й волонтерів

Охочим передати гуманітарну допомогу в Бахмут необхідно буде залишити її в Костянтинівці, звідки її заберуть українські військові. Ситуація в Бахмуті залишається під контролем ЗСУ.

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Із понеділка, 13 лютого, доступ до Бахмута Донецької області буде закрито для цивільних осіб, у тому числі й для волонтерів. Таких заходів вжили з метою забезпечення безпеки на тлі активності російських диверсантів. Про це в неділю, 12 лютого, заявив командир групи аеророзвідки Збройних сил України з позивним "Мадяр" у своєму "Телеграм"-каналі.

"Нарешті із завтрашнього дня закриють доступ офіційно, ну, обіцяють принаймні для цивільних осіб у Бахмут, щоб не наражати на небезпеку нікого. Важко бути захищеним, оскільки диверсійні групи проникають невеликими групками в місто. Наражати на небезпеку волонтерів (не хочеться)", — сказав військовослужбовець.

Отже, в'їзд у Бахмут стане можливим лише за наявності спецперепусток.

"Мадяр" додав, що в Бахмуті неспокійно, противник робить спроби оточити місто на околицях, але ситуація контролюється українськими військовими.

[ + – ] Повідомлення Мадяра про те, що Бахмут закривають для в'їзду цивільних

Інший український боєць із ніком "Бахмутський демон" у своєму "Телеграм"-каналі зазначив, що минулої ночі в місті було знищено чергову російську диверсійну групу. Водночас він додав, що гуманітарну допомогу для Бахмута волонтери можуть привозити в Костянтинівку, звідки її самостійно заберуть українські військові та відвезуть до фронтового міста.

Нагадаємо, 12 лютого Держприкордонслужба України повідомила, що прикордонники на Донеччині в районі міста Бахмут знищили кілька груп окупантів, які штурмували їхні позиції.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, російським окупантам не вдається використовувати важку техніку в Бахмуті, оскільки українські захисники її відстежують і активно знищують.