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Бахмут закривають для в'їзду цивільних: заборона торкнеться й волонтерів

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Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал | У Бахмуті закривають в'їзд для цивільних

Охочим передати гуманітарну допомогу в Бахмут необхідно буде залишити її в Костянтинівці, звідки її заберуть українські військові. Ситуація в Бахмуті залишається під контролем ЗСУ.

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Із понеділка, 13 лютого, доступ до Бахмута Донецької області буде закрито для цивільних осіб, у тому числі й для волонтерів. Таких заходів вжили з метою забезпечення безпеки на тлі активності російських диверсантів. Про це в неділю, 12 лютого, заявив командир групи аеророзвідки Збройних сил України з позивним "Мадяр" у своєму "Телеграм"-каналі.

"Нарешті із завтрашнього дня закриють доступ офіційно, ну, обіцяють принаймні для цивільних осіб у Бахмут, щоб не наражати на небезпеку нікого. Важко бути захищеним, оскільки диверсійні групи проникають невеликими групками в місто. Наражати на небезпеку волонтерів (не хочеться)", — сказав військовослужбовець.

Отже, в'їзд у Бахмут стане можливим лише за наявності спецперепусток.

"Мадяр" додав, що в Бахмуті неспокійно, противник робить спроби оточити місто на околицях, але ситуація контролюється українськими військовими.

Повідомлення Мадяра про те, що Бахмут закривають для в'їзду цивільних

Інший український боєць із ніком "Бахмутський демон" у своєму "Телеграм"-каналі зазначив, що минулої ночі в місті було знищено чергову російську диверсійну групу. Водночас він додав, що гуманітарну допомогу для Бахмута волонтери можуть привозити в Костянтинівку, звідки її самостійно заберуть українські військові та відвезуть до фронтового міста.

Нагадаємо, 12 лютого Держприкордонслужба України повідомила, що прикордонники на Донеччині в районі міста Бахмут знищили кілька груп окупантів, які штурмували їхні позиції.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, російським окупантам не вдається використовувати важку техніку в Бахмуті, оскільки українські захисники її відстежують і активно знищують.