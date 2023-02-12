Бахмут закрывают для въезда гражданских: запрет коснется и волонтеров

Желающим передать гуманитарную помощь в Бахмут необходимо будет оставить ее в Константиновке, откуда ее заберут украинские военные. Ситуация в Бахмуте остается под контролем ВСУ.

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С понедельника, 13 февраля, доступ в Бахмут Донецкой области будет закрыт для гражданских лиц, в том числе и для волонтеров. Такие меры приняты с целью обеспечения безопасности на фоне активности российских диверсантов. Об этом в воскресенье, 12 февраля, заявил командир группы аэроразведки Вооруженных сил Украины с позывным "Мадяр" в своем Телеграм-канале.

"Наконец-то с завтрашнего дня закроют доступ официально, ну, обещают по-крайней мере, для гражданских лиц в Бахмут, чтобы не подвергать опасности никого. Тяжело быть защищенным, так как диверсионные группы проникают небольшими группками в город. Подвергать опасности волонтеров (не хочется)", — сказал военнослужащий.

Таким образом, въезд в Бахмут станет возможен только при наличии спецпропусков.

"Мадяр" добавил, в Бахмуте неспокойно, противник предпринимает попытки окружить город на окраинах, но ситуация контролируется украинскими военными.

[ + – ] Сообщение Мадяра о том, что Бахмут закрывают для въезда гражданских

Другой украинский боец с ником "Бахмутский демон" в своем Телеграм-канале отметил, что минувшей ночью в городе была уничтожена очередная российская диверсионная группа. При этом он добавил, что гуманитарную помощь для Бахмута волонтеры могут привозить в Константиновку, откуда ее самостоятельно заберут украинские военные и отвезут во фронтовой город.

Напомним, 12 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что пограничники в Донецкой области в районе города Бахмут уничтожили несколько групп оккупантов, которые штурмовали их позиции.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, российским оккупантам не удается использовать тяжелую технику в Бахмуте, поскольку украинские защитники ее отслеживают и активно уничтожают.