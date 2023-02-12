"Больше полагаются на живую силу, чем на технику", — ВСУ о тактике оккупантов под Бахмутом

Российским оккупантам не удается использовать тяжелую технику, поскольку ВСУ ее отслеживают и активно уничтожают.

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Украинские защитники удачно охотятся на технику оккупантов в Донецкой области в районе города Бахмут, поэтому ВС РФ не могут ее использовать в полной мере. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Россияне близ Бахмута пытаются больше полагаться на живую силу, чем на бронетехнику. Они учитывают погоду. Их техника попадает под удар сразу, где появляется", — рассказал Череватый.

По его словам, на Бахмутском направлении оккупанты действуют тактикой малых групп, пытаются подойти к позициям Сил обороны и завязать ближний бой. Также они используют авиацию, однако бойцы ПВО активно ее поджидают и сбивают с помощью ЗРК, ПЗРК и благодаря авиации Воздушных сил ВСУ.

"Россияне не могут доминировать в воздухе. Нельзя сказать, что авиация является главным фактором поддержки их действий. Больше, безусловно, делает артиллерия. Россияне имеют возможность закрывать свои позиции и наносить удары. Авиация наносит быстрые удары и пытается быстро отойти от позиций", – добавил Череватый.

Спикер Сухопутных войск также добавил, что ВСУ удалось ликвидировать российский вертолет на Купянском направлении, когда тот пытался высадить десант. Вертолет зафиксировал беспилотник, защитники получили координаты и уничтожили его из самоходной артиллерийской установки.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ перехватили инициативу в ВС РФ в районе Угледара благодаря тому, что перебросили туда дополнительные резервы. Поэтому на российское командование обрушилась критика за повторение аналогичных ошибок, которые сделали ВС РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Также на одном из направлений российские оккупанты "демилитаризовали" 15 своих воинов, случайно подорвав их во время разминирования дороги. Потери благополучно списали на ВСУ.