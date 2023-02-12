"Більше покладаються на живу силу, ніж на техніку", – ЗСУ про тактику окупантів під Бахмутом

Російським окупантам не вдається використовувати важку техніку, оскільки ЗСУ її пильнують і активно знищують.

Related video

Українські захисники вдало полюють на техніку окупантів на Донеччині в районі міста Бахмут, через це ЗС РФ не можуть її використовувати у повній мірі. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Росіяни поблизу Бахмута намагаються більше покладатися на живу силу, ніж на бронетехніку. Вони зважають на погоду. Їхня техніка потрапляє від ураження одразу, де з'являється", – розповів Череватий.

За його словами, на Бахмутському напрямку окупанти діють тактикою малих груп, які намагаються підійти до позицій Сил оборони і зав'язати ближній бій. Також вони використовують авіацію, проте бійці ППО активно на неї чатують і збивають за допомогою ЗРК, ПЗРК і завдяки авіації Повітряних сил ЗСУ.

"Росіяни не можуть домінувати в повітрі. Не можна сказати, що авіація є головним чинником підтримки їхніх дій. Більше, безумовно, робить артилерія. Росіяни мають можливість закривати свої позиції й завдавати ударів. Авіація завдає швидких ударів і намагається швидко відійти від позицій", – додав Череватий.

Речник Сухопутних військ також додав, що ЗСУ вдалося ліквідувати російський гелікоптер на Куп'янському напрямку, коли той намагався висадити десант. Вертоліт зафіксував безпілотник, захисники отримали координати й знищили його із самохідної артилерійської установки.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ перехопили ініціативу у ЗС РФ в районі Вугледара завдяки тому, що перекинули туди додаткові резерви. Через це на російське командування обрушилася критика за повторення аналогічних помилок, які зробили ЗС РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Також на одному з напрямків російські окупанти "демілітаризували" 15 своїх вояків, випадково підірвавши їх під час розміновування дороги. Втрати благополучно списали на ЗСУ.