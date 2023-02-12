Сначала лишили "глаз", а потом атаковали: пограничники под Бахмутом уничтожили 4 группы оккупантов

Украинские пограничники сначала попали вражеский дрон, а затем из всех видов имеющегося у них оружия "задали перца" оккупантам.

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Украинские пограничники в Донецкой области в районе города Бахмут уничтожили несколько групп оккупантов, которые штурмовали их позиции. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"До четырех пехотных групп врага пограничная артиллерия ликвидировала в районе Бахмута. Здесь защитники постоянно сдерживают штурмы. Часто в ближнем бою. Во время одного из них, в пригороде, охранники границ "выстрелом" из антидронового ружья обезвредили вражеский БПЛА, корректировавший огонь. После чего наши бойцы контратаковали", — говорится в сообщении.

Пограничники "всыпали" оккупантам из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов. Стрелковое подразделение оккупантов после такой "горячей" встречи было вынужденобежать. Потери противника составили: 11 погибших оккупантов и 6 раненых.

В последние несколько суток бойцы Госпогранслужбы уничтожили скопления пехоты оккупантов, их огневые позиции и укрытия. Пограничники-минометчики также разрушили несколько блиндажей ВС РФ вместе с живой силой противника.

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области мобилизованные оккупанты из Татарстана записали видео, в котором пожаловались, что их голыми руками заставляют штурмовать позиции ВСУ. Военные отметили, что Силы обороны уже ликвидировали на этой высоте 2 батальона ВС РФ и так называемой "ДНР".

Вблизи Кременной в Луганской области оккупантам тоже приходится туго, поскольку ВСУ разбили их подразделения и технику, и они вынуждены были отойти, чтобы восполнить потери.