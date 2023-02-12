Спершу позбавили "очей", а далі атакували: прикордронники під Бахмутом знищили 4 групи окупантів

Українські прикордонники спершу поцілили ворожий дрон, а потім зі усіх видів наявної в них зброї "дали перцю" окупантам.

Related video

Українські прикордонники на Донеччині в районі міста Бахмут знищили кілька груп окупантів, які штурмували їхні позиції. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"До 4 піхотних груп ворога прикордонна артилерія ліквідувала у районі Бахмута. Тут захисники постійно стримують штурми. Часто у ближньому бою. Під час одного з них, у передмісті, охоронці кордонів "пострілом" з антидронової рушниці знешкодили ворожий БпЛА, який корегував вогонь. Після чого наші бійці контратакували", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники "насипали" окупантам зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів. Стрілецький підрозділ окупантів після такої "гарячої" зустрічі був змушений накивати п'ятками. Втрати противника склали: 11 загиблих окупантів і 6 – поранених.

Протягом останніх кількох діб бійці Держприкордонслужби знищили скупчення піхоти окупантів,їхні вогневі позиції й укриття. Прикордонники-мінометники також зруйнували декілька бліндажів ЗС РФ разом з живою силою противника.

Раніше Фокус повідомляв, що на Донеччині мобілізовані окупанти з Татарстана записали відео, в якому поскаржилися, що їх голіруч змушують штурмувати позиції ЗСУ. Вояки зауважили, що Сили оборони вже ліквідували на цій висоті 2 батальйони ЗС РФ і так званої "ДНР".

Поблизу Кремінної на Луганщині окупантам теж приходиться туго, оскільки ЗСУ розбили їхні підрозділи та техніку, і вони змушені були відійти, щоб поповнити втрати.