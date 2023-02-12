ВС РФ потеряли инициативу под Угледаром из-за быстрой переброски туда резервов ВСУ, — ISW

Российские военные блогеры раскритиковали командование ВС РФ за повторение ошибок под Угледаром в Донецкой области.

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ВСУ перехватили инициативу в ВС РФ в районе Угледара благодаря перебрасыванию резервов на этот участок фронта. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Сообщения о тактических неудачах российских войск вокруг Угледара Донецкой области, вероятно, еще больше ослабили веру российского ультранационалистического сообщества в то, что российские войска способны начать решительную наступательную операцию. Известный кремлевский военный блогер заявил, что ВС РФ не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и что российские войска потеряли инициативу до конца января из-за быстрой переброски украинскими силами резервов в этот район", — говорится в анализе аналитиков Института.

По словам указанного военного блогера, операция по захвату Угледара ВС РФ потерпела провал, когда ВСУ уничтожили колонну российских механизированных сил в районе Угледара. Поэтому на российское командование обрушилась критика за повторение тех же ошибок, которые совершили ВС РФ в Украине в начале войны, что демонстрирует неспособность российской армии вести наступление вдоль всего Донецкого фронта.

Ранее Фокус писал, что по сообщению ISW, российские военные корреспонденты и блогеры начали больше критиковать командование ВС РФ из-за проведения изнурительных штурмов 155-й бригады морской пехоты Павловки в ноябре 2022 года и несут ответственность за усилия по захвату Угледара.