Новая волна: провал наступления на Угледар вызвал сильную критику командования войск РФ, — ISW

По словам экспертов, некоторые пропагандисты в тактических неудачах обвиняют командующего Восточной группировкой войск генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

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Провалившееся российское наступления на Угледар в Донецкой области вызвало новую волну критики военного командования ВС РФ. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что российские военкоры и поддерживающие войну блоггеры увеличили количество критических замечаний в адрес командования российскими войсками. Так, многие из них заявили, что это те же самые российские командиры, которые руководили крайне истощающими штурмами 155-й бригады морской пехоты на Павловку в ноябре 2022 года, несут ответственность за усилия по захвату Угледара.

По словам аналитиков, некоторые пропагандисты в тактических неудачах обвиняют командующего Восточной группировкой войск генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Более того, один из российских военкоров призвал к публичным судам для наказания высокопоставленных офицеров, которые неоднократно терпят неудачу на поле боя. Так, российские силы продолжат повторять те же ошибки, если командиров не менять.

Аналитики утверждают, что российские силы используют крайне неэффективную тактику. Это говорит о том, что 155-я бригада морской пехоты ВС РФ состоит из плохо обученного мобилизованного рядового состава, а не только плохого командования.

Также эксперты предположили, что плохая подготовка российских мобилизованных будет причиной неудач по всей линии фронта.

Ранее Фокус писал, что по информации СМИ, российские военнослужащие гибнут быстрее, чем аналитики могут подсчитать. По словам журналиста "Медиазоны" Максима Литаврина, за последние две-три недели количество сообщений о погибших заметно возросло. Работники СМИ не справляются с подсчетом и привлекают к этой работе волонтеров.

Также сообщалось, что Макрон не исключает передачу Украине западных истребителей. По словам французского лидера, может появиться необходимость увеличить поставки артиллерийских орудий и боеприпасов, чтобы Украина могла начать наземное контрнаступление. Он пообещал "поработать над этим" в ближайшие дни.