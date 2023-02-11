Нова хвиля: провал наступу на Вугледар викликав сильну критику командування військ РФ, — ISW

За словами експертів, деякі пропагандисти у тактичних невдачах звинувачують командувача Східного угрупування військ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

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Провальний російський наступ на Вугледар у Донецькій області викликало нову хвилю критики військового командування ЗС РФ. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що російські воєнні кореспонденти і блогери, що підтримують війну, збільшили кількість критичних зауважень на адресу командування російськими військами. Так, багато хто з них заявив, що це ті самі російські командири, які керували вкрай виснажливими штурмами 155-ї бригади морської піхоти на Павлівку в листопаді 2022 року, несуть відповідальність за зусилля із захоплення Вугледара.

За словами аналітиків, деякі пропагандисти у тактичних невдачах звинувачують командувача Східного угрупування військ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Щобільше, один із російських військкорів закликав до публічних судів для покарання високопоставлених офіцерів, які неодноразово зазнають невдачі на полі бою. Так, російські сили продовжать повторювати самі помилки, якщо командирів не міняти.

Аналітики стверджують, що російські сили використовують украй неефективну тактику. Це говорить про те, що 155-а бригада морської піхоти ЗС РФ складається з погано навченого мобілізованого рядового складу, а не лише поганого командування.

Також експерти припустили, що погана підготовка російських мобілізованих спричинить невдачі по всій лінії фронту.

Раніше Фокус писав, що, за інформацією ЗМІ, російські військовослужбовці гинуть швидше, ніж аналітики можуть підрахувати. За словами журналіста "Медіазони" Максима Литавріна, за останні два-три тижні кількість повідомлень про загиблих помітно зросла. Працівники ЗМІ не справляються з підрахунком та залучають до цієї роботи волонтерів.

Також повідомлялося, що Макрон не відкидає передачу Україні західних винищувачів. За словами французького лідера, може виникнути необхідність збільшити постачання артилерійських знарядь та боєприпасів, щоб Україна могла розпочати наземний контрнаступ. Він пообіцяв "попрацювати над цим" найближчими днями.