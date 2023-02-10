"Корисне обладнання": Макрон не відкидає передачу Україні західних винищувачів

За словами французького лідера, може виникнути необхідність збільшити постачання артилерійських знарядь та боєприпасів, щоб Україна могла розпочати наземний контрнаступ. Він пообіцяв "попрацювати над цим" найближчими днями.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не відкидає постачання Україні винищувачів. Щоправда, це не станеться найближчим часом. Про це пише видання France24.

За словами французького лідера, постачання літаків не відповідають сьогоднішнім вимогам.

"Я нічого не виключаю… але це не відповідає сьогоднішнім вимогам", — сказав він.

За словами Макрона, вкрай важливо, щоб союзники надавали перевагу найбільш "корисному обладнанню", яке можна швидко доставити в Україну. Як приклад, він навів САУ CAESAR, а також системи ППО середньої дальності MAMBA.

Крім того, Макрон додав, що може виникнути необхідність збільшити постачання артилерійських знарядь та боєприпасів, щоб Україна могла розпочати наземний контрнаступ або відбити наступ російських окупантів. Він пообіцяв "попрацювати над цим" найближчими днями.

Видання пише, що союзники України ще стурбовані тим, що розгортання передових західних винищувачів спровокує подальшу ескалацію з боку Москви та ризик відкритого конфлікту між НАТО і Росією.

Проте, як сказано у матеріалі, Великобританія вже запропонувала навчати українських пілотів на західних літаках, а Польща та Словаччина розглядають можливість відправки більшої кількості винищувачів МіГ-29 радянської розробки, які вже використовуються ВПС України.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали чотири головні проблеми, з якими зіткнеться Україна при отриманні західних літаків. За словами аналітиків, Захід має вирішити, які саме літаки відправити Україні, як навчити пілотів та впоратися з логістикою.

Також журналісти WP заявили, що Пентагон допомагає ЗСУ завдавати ударів по російських базах і складах з боєприпасами. Так, Штати допомагають українським військовим наводитися на мету, щоб зберегти боєприпаси та забезпечити точність удару.