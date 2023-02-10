Є 4 головні проблеми, з якими зіткнеться Україна під час отримання західних літаків, — ЗМІ

За словами аналітиків, Захід має вирішити, які саме літаки відправити Україні, як навчити пілотів та впоратися з логістикою.

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Військові експерти розповіли, що перед Україною стоять 4 перешкоди, якщо вона хоче отримати західні бойові літаки. Про це пише видання Newsweek.

Які літаки відправити

За словами відставного коммодору авіації Ендрю Кертіса, Захід вирішує, які саме літаки потрібно поставити Україні. Наприклад, Великобританія може розпочати навчання українських пілотів, проте поки не йдеться про якийсь конкретний вид літаків стандарту НАТО.

Експерт заявив, що кожен реактивний літак — чи то F-16, F-35, Typhoon, Gripen чи французький Rafale — потребує спеціальної підготовки.

Однак колишній офіцер британської військової розвідки Френк Ледвідж вважає, що якщо пілот навчиться керувати F-16, він зможе навчитися керувати і Typhoon.

Тривалість навчання

Кертіс заявив, що навчання українських пілотів управлінню західними винищувачами може тривати тижні чи місяці. Проте пілоти можуть навчатися не лише безпосередньому управлінню літаками, а й стратегії та тактики НАТО.

"Пілотів можна багато чого навчити в класі, а не в кабіні", — сказав Кертіс.

Ледвідж додав, що навчання на тренажерах, ймовірно, становитиме більшу частину навчального процесу.

Логістика

Експерт із лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute Джастін Бронк заявив, що Україні потрібні літаки, які не можна знищити ракетами великої дальності. Typhoon і F-16 не підпадають під цей критерій через те, що їхнє технічне обслуговування здійснюється зі стаціонарних централізованих баз.

Бронк заявив, що той же Typhoon призначений для польотів відносно гладких злітно-посадкових смуг і не оптимізований для посадки на короткі поля на нерівних поверхнях.

Політичний аспект

Як заявив Ледвідж, Великобританія хоче подати приклад стати лідером, щоб інші країни задумалися про передачу Україні F-16.

Кертіс заявив, що для більшості країн передача літаків – це "червона лінія". Така сама, як і передача далекобійних озброєнь.

Раніше Фокус писав, що, за інформацією ЗМІ, Пентагон допомагає ЗСУ завдавати ударів по російських базах і складах з боєприпасами. Журналісти пишуть, що Штати допомагають українським військовим наводитися на мету, щоб зберегти боєприпаси та забезпечити точність удару.

Також повідомлялося, що Резніков заявив, що Україна може в майбутньому отримати від партнерів військові кораблі. За словами міністра оборони, ще рік тому ніхто не повірив би, що у ЗСУ на озброєнні буде Stinger, але це стало реальністю. Те саме може бути і з флотом.