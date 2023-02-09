Україна може в майбутньому отримати від партнерів військові кораблі, — Резніков

За словами міністра оборони, ще рік тому ніхто не повірив би, що в ЗСУ на озброєнні буде Stinger, але це стало реальністю. Те саме може бути і з флотом.

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Надалі Україна може отримати бойові кораблі від своїх закордонних партнерів. Таке припущення в четвер, 9 лютого, у Twitter висловив міністр оборони Олексій Резніков.

Чиновник підкреслив, що ще рік тому ніхто не повірив би, що в ЗСУ на озброєнні буде Stinger.

Однак після цього Литва стала першою країною, яка передала Україні зенітно-ракетні комплекси.

"Отже, чи може хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо?" — поцікавився Резніков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 9 лютого заявив, що вже є перші позитивні рішення щодо постачання в Україну західних винищувачів. Також вдалося наблизитися до вирішення питання щодо постачання далекобійної зброї.

Раніше сьогодні міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що найближчим часом не варто чекати на постачання західних винищувачів для української армії, оскільки цей процес може зайняти кілька місяців.