Украина может в будущем получить от партнеров военные корабли, — Резников

По словам министра обороны, еще год назад никто бы не поверил, что у ВСУ на вооружении будет Stinger, но это стало реальностью. То же самое может быть и с флотом.

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В будущем Украина может получить боевые корабли от своих зарубежных партнеров. Такое предположение в четверг, 9 февраля, у себя в Twitter высказал министр обороны Алексей Резников.

Чиновник подчеркнул, что еще год назад никто бы не поверил, что у ВСУ на вооружении будет Stinger.

Однако после этого Литва стала первой страной, передавшей Украине зенитно-ракетные комплексы.

"Итак, может ли кто-нибудь сейчас сказать, что получить боевые корабли было бы невозможно?" — поинтересовался Резников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля заявил, что уже есть первые позитивные решения относительно поставок в Украину западных истребителей. Также удалось приблизиться к решению вопроса о поставках дальнобойного оружия.

Ранее сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время не стоит ждать поставок западных истребителей для украинской армии, поскольку этот процесс может занять несколько месяцев.