Есть позитивные решения": Зеленский о поставках истребителей Украине (видео)

Украинский лидер сообщил, что во время визита в Лондон удалось также приблизиться к решению вопроса о поставках дальнобойного оружия.

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Президент Украины Владимир Зеленский, который находиться на саммите Евросоюза, заявил, что уже есть первые позитивные решения относительно поставок в Украину западных истребителей, но России о них знать не следует. Об этом президент рассказал на пресс-конференции вместе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Журналист спросила украинского президента, насколько были успешны его переговоры с лидеров Великобритании и стран Евросоюза, в вопросе поставок в Украину дальнобойных ракет и западных истребителей.

"По истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, и когда они появятся в нашей стране, наша страна будет об этом знать… Не хочется полностью готовить к этому Российскую Федерацию, которая ежедневно угрожает новыми агрессиями", — ответил Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что его визит в Великобританию также принес хорошие новости, поскольку есть приближение к решению о поставках дальнобойного оружия. Также в Лондоне был решен вопрос о начале обучения украинских пилотов на западных самолетах.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о позитивном решении в вопросе поставок истребителей и дальнобойного оружия для Украины.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 9 февраля глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время не стоит ждать поставок западных истребителей для украинской армии, поскольку этот процесс может занять несколько месяцев.