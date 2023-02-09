"Є позитивні рішення": Зеленський про постачання винищувачів Україні (відео)

Український лідер повідомив, що під час візиту до Лондона вдалося також наблизитися до розв'язання питання про постачання далекобійної зброї.

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Президент України Володимир Зеленський, який перебуватиме на саміті Євросоюзу, заявив, що вже є перші позитивні рішення щодо постачання в Україну західних винищувачів, але Росії про них не слід знати. Про це президент розповів на пресконференції разом із головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Журналіст запитала українського президента, наскільки були успішними його переговори з лідерами Великої Британії та країн Євросоюзу, щодо постачання в Україну далекобійних ракет і західних винищувачів.

"Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, і коли вони з'являться в нашій країні, наша країна про це знатиме… Не хочеться повністю готувати до цього Російську Федерацію, яка щодня загрожує новими агресіями", — відповів Зеленський.

Крім того, президент України заявив, що його візит до Великобританії також приніс добрі новини, оскільки є наближення до рішення про постачання далекобійної зброї. Також у Лондоні було вирішено питання щодо початку навчання українських пілотів на західних літаках.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про позитивне рішення у питанні поставок винищувачів та далекобійної зброї для України.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 9 лютого глава Міністерства оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що найближчим часом не варто чекати на постачання західних винищувачів для української армії, оскільки цей процес може зайняти кілька місяців.