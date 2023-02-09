"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене", — Єрмак

В Офісі президента України натякнули на отримання чергової партії зброї з-за кордону для нищення російських окупантів.

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Україна незабаром отримає ще одну партію військової допомоги, яка конче потрібна для перемоги у війні проти Росії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?", — написав він.

Більше подробиць щодо постачання озброєння Україні він не повідомив.

Раніше Фокус повідомляв, що Швеція передасть Україні військове обладнання, без якого шведські ЗС можуть обійтися. У пакет увійдуть бойові машини Combat Vehicle 90 та легка протитанкова зброя Robot 57 (NLAW). 8 лютого Парламент Швеції ухвалив рішення про безкоштовне передавання Україні військової допомоги на $406 млн. Згідно з повідомленням пресслужби Риксдага, пакет, який оцінили у 4,3 млрд шведських крон, увійде протитанкова зброя, обладнання для розмінування, легка протитанкова зброя Robot 57 (NLAW) та інше.

8 лютого також президент Володимир Зеленський заявив, що погодив з Великою Британією новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде далекобійна зброя.

Наприкінці січня Норвегія заявила, що може передати Україні до 8 німецьких танків Leopard 2 A5. Про це повідомило норвезьке видання Dagens Næringsliv. Всього на озброєнні країни є 36 таких танків. У 2022 році військові чиновники Норвегії вели переговори про можливу заміну цих танків на корейські K2.