Швеція схвалила пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що туди увійде

Стокгольм передасть Києву військове обладнання, без якого шведські збройні сили можуть обійтися. У пакет увійдуть бойові машини Combat Vehicle 90 та легка протитанкова зброя Robot 57 (NLAW).

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Парламент Швеції (Риксдаг) ухвалив рішення про безкоштовне передавання Україні військової допомоги на $406 млн. Про це 8 лютого повідомили у пресслужбі Риксдагу.

Для цього рішення депутати підтримали додаткові поправки до бюджету.

"Військове обладнання, без якого шведські збройні сили можуть обійтися протягом обмеженого періоду, буде безоплатно передано Україні", — йдеться у повідомленні парламенту.

Що увійде до пакету військової допомоги?

Згідно з повідомленням пресслужби Риксдага, пакет, який оцінили у 4,3 млрд шведських крон, увійде таке озброєння:

протитанкова зброя;

обладнання для розмінування;

легка протитанкова зброя Robot 57 (NLAW);

бойові машини Combat Vehicle 90

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський після зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком заявив, що Україні вдалося погодити з Великою Британією новий пакет військової допомоги, до якого увійде далекобійна зброя.

Також 8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про те, що не заперечує постачання винищувачів Києву. За його словами, це питання входило до порядку денного переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше, 3 лютого, повідомлялося про те, що Швеція і Німеччина ведуть переговори про новий пакет військової допомоги Україні, в межах якого Стокгольм передасть Києву ракети та пускові установки для німецької протиракетної системи IRIS-T.