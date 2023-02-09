Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн: что туда войдет

Стокгольм передаст Киеву военное оборудование, без которого шведские вооруженные силы смогут обойтись. В пакет войдут боевые машины Combat Vehicle 90 и легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW).

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Парламент Швеции (Риксдаг) принял решение о бесплатной передаче Украине военной помощи на $406 млн. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Риксдага.

Для этого решения депутаты поддержали дополнительные поправки в бюджет.

"Военное оборудование, без которого шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода, будет безвозмездно передано Украине", — сказано в сообщении парламента.

Что войдет в пакет военной помощи?

Согласно сообщению пресс-службы Риксдага, пакет, который оценили в 4,3 млрд шведских крон, войдет следующее вооружение:

противотанковое оружие;

оборудование для разминирования;

легкое противотанковое оружие Robot 57 (NLAW);

боевые машины Combat Vehicle 90.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с британским премьером Риши Сунаком заявил, что Украине удалось согласовать с Великобританией новый пакет военной помощи, в который войдет дальнобойное оружие.

Также 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о том, что не исключает поставок истребителей Киеву. По его словам, этот вопрос входил в повестку переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее, 3 февраля, сообщалось о том, что Швеция и Германия ведут переговоры о новом пакете военной помощи Украине, в рамках которого Стокгольм передаст Киеву ракеты и пусковые установки для немецкой противоракетной системы IRIS-T.