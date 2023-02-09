Подготовка пилотов и дальнобойное оружие: Зеленский рассказал о пакете помощи от Великобритании

По словам президента, Украина и Великобритания вышли на новый уровень взаимоотношений. Была подписана Декларация единства, которая фиксирует принципы взаимодействия двух стран.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось согласовать с Великобританией новый пакет военной помощи, в который войдет дальнобойное оружие. Об этом глава государства заявил во время общения с прессой на военной базе Bovington Camp после переговоров с британским Премьер-министром Риши Сунаком, сказано на сайте Офиса президента.

"У нас есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании, – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе", – сообщил Владимир Зеленский.

[ + – ] Сунак и Зеленский

По словам президента, его визит в Великобританию стал очень результативным. Лондон и Киев становятся настоящими союзниками. К примеру, была подписана Декларация единства. Этот документ фиксирует принципы взаимодействия Украины и Соединенного Королевства. По словам Зеленского, это новый уровень взаимоотношений.

Также Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака, а также короля Карла III и парламент Соединенного Королевства.

"Благодарю всех членов парламента Великобритании, которые во время моего обращения совершенно четко дали понять, что Британия никогда не предаст свой смелый дух", — отметил президент.

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию. Известно, что в ходе официального визита главу украинского государства принял Король Карл III.

Также Риши Сунак заявил, что Украина получит британские танки Challenger 2 через несколько недель. По словам премьер-министра Великобритании, Украину нужно вооружить в краткосрочной перспективе и укрепить в долгосрочной. Зеленский, в свою очередь, заявил, что если ВСУ не получит необходимого вооружения, это приведет к стагнации.