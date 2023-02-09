Підготовка пілотів та далекобійна зброя: Зеленський розповів про пакет допомоги від Великобританії

За словами президента, Україна та Великобританія вийшли на новий рівень взаємин. Було підписано Декларацію єдності, яка фіксує принципи взаємодії двох країн.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося погодити з Великобританією новий пакет військової допомоги, до якого увійде далекобійна зброя. Про це глава держави заявив під час спілкування з пресою на військовій базі Bovington Camp після переговорів із британським Прем'єр-міністром Ріші Сунаком, йдеться на сайті Офісу президента.

"У нас є сильний оборонний пакет від Великобританії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї та домовилися розпочати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України та Великобританії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо". весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги", – повідомив Володимир Зеленський.

[ + – ] Сунак і Зеленський

За словами президента, його візит до Великобританії став дуже результативним. Лондон та Київ стають справжніми союзниками. Наприклад, було підписано Декларацію єдності. Цей документ фіксує принципи взаємодії України та Сполученого Королівства. За словами Зеленського, це новий рівень взаємин.

Також Зеленський подякував прем'єр-міністру Великобританії Ріші Сунаку, а також королю Карлу III і парламенту Сполученого Королівства.

"Дякую всім членам парламенту Великобританії, які під час мого звернення абсолютно чітко дали зрозуміти, що Британія ніколи не зрадить свого сміливого духу", — зазначив президент.

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію. Відомо, що під час офіційного візиту главу української держави ухвалив Король Карл III.

Також Ріші Сунак заявив, що Україна отримає британські танки Challenger 2 за кілька тижнів. За словами прем'єр-міністра Великобританії, Україну потрібно озброїти у короткостроковій перспективі та зміцнити у довгостроковій. Зеленський, у свою чергу, заявив, що якщо ЗСУ не отримає необхідного озброєння, це призведе до стагнації.