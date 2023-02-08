Україна отримає британські танки Challenger 2 за кілька тижнів, — Сунак (відео)

За словами прем'єр-міністра Великобританії, Україну потрібно озброїти у короткостроковій перспективі та зміцнити у довгостроковій. Зеленський, зі свого боку, заявив, що якщо ЗСУ не отримають необхідного озброєння, це призведе до стагнації.

Related video

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що британські танки Challenger 2 прибудуть до України вже за кілька тижнів. Про це він сказав у середу, 8 лютого, на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після відвідин бази британської армії у Дорсеті.

На базі, де побував Зеленський у межах свого візиту до Великобританії, знаходяться десятки українських військових, які прибули лише кілька днів тому для навчання управлінню танками Challenger 2.

"Українські екіпажі, які прибули на навчання минулого тижня, використовуватимуть танки Challenger 2 для захисту суверенної території України вже наступного місяця", — прокоментував британський прем'єр-міністр.

Як зазначив Сунак, Лондон "прискорює" процес передачі озброєння Києву, щоб воно опинилося на полі бою вже найближчими днями та тижнями, а не місяцями або роками. За його словами, Україну потрібно озброїти у короткостроковій перспективі та зміцнити у довгостроковій.

Як стало відомо, Великобританія розширює свою програму навчання для українських військових — тепер британські бази також прийматимуть морських піхотинців та пілотів винищувачів.

Водночас прем’єр-міністр зазначив, що нагальною потребою України сьогодні є ракети великої дальності. Про це двоє лідерів, за словами Сунака, говорили найбільше під час сьогоднішніх переговорів.

Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив, що якщо найближчим часом Збройні Сили України не матимуть необхідного озброєння, це призведе до стагнації.

"Буде стагнація — ось що буде. Вони [росіяни] житимуть на нашій землі і потихеньку щось робитимуть", — висловився український лідер.

[ + – ] Пресконференція Ріші Сунака та Володимира Зеленського 8 лютого у Великій Британії

Нагадаємо, у середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав Велику Британію.

У Лондоні він зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, який пообіцяв Зеленському забезпечити військову поразку для Володимира Путіна. Український лідер також зустрівся з королем Великобританії Карлом ІІІ у Букінгемському палаці.

Виступаючи у парламенті Сполученого Королівства, Зеленський попросив Велику Британію передати Україні винищувачі. Колишній глава британського уряду Борис Джонсон підтримав прохання українського лідера. Він закликав відправити винищувачі Eurofighter Typhoon до України для боротьби із військовою агресією Росії.