Прем'єр Британії Сунак пообіцяв забезпечити поразку Путіну вже цьогоріч, — BBC

За словами прем’єр-міністра, Велика Британія залишається ключовим союзником України в НАТО. Політик пообіцяв, що його уряд допоможе притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив нову заяву щодо підтримки України в кровопролитній війні. Політик пообіцяв забезпечити військову поразку для Володимира Путіна під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні, повідомляє портал BBC.

За його словами, Велика Британія за його уряду підтримуватиме Україну до переможного кінця, адже Лондон на сьогодні є ключовим європейським союзником України в НАТО.

"Агресія Володимира Путіна ніяк не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України. Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну військову перемогу на полі бою у цьому році", — йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.

Далі Ріші Сунак зазначив, що речі, які творять російські окупаційні війська в Україні, є жахливими, і тому стежитиме за тим, щоб усі воєнні злочинці були притягнуті до відповідальності.

Зазначимо, що заява була зроблена під час зустрічі в Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до країни вранці 8 лютого. Це вже другий виїзд глави держави за межі України з 24 лютого минулого року та перше відвідування Великої Британії з початку повномасштабної війни.

19 листопада Ріші Сунак вперше прибув в Україну в статусі прем'єр-міністра Великої Британії через місяць після свого обрання. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським вдалося обговорити найважливіші питання для України та Великої Британії і торкнутися теми глобальної безпеки.