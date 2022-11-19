Потужний союзник: Ріші Сунак відвідав Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським (відео)

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі вдалося обговорити найважливіші питання для України та Великобританії й торкнутися теми глобальної безпеки.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляється на офіційній сторінці українського лідера у Telegram.

Зустріч британського та українського лідерів відбулася у Маріїнському палаці. У публікації йдеться, що Великобританія заявила про себе як про союзника України ще в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", — пише Володимир Зеленський.

[ + – ] Ріші Сунак в Україні

Про можливий візит британського прем'єр-міністра в Україну раніше говорив український посол у Лондоні Вадим Пристайко. Дипломат зазначав, що точна дата приїзду Ріші Сунака до Києва триматиметься у секреті з міркувань безпеки.

Про наміри Сунака також говорила пані посол Британії Мелінда Сіммонс. За її словами, прем'єр-міністр Великобританії відвідає Україну, щойно у нього з'явиться така можливість.

Нагадаємо, що перед самітом G20 Ріші Сунак підготував план дій, спрямованих на ліквідацію наслідків агресії РФ проти України. Британський прем'єр наголосив на необхідності надавати підтримку Україні. Сунак також вважає, що західним країнам варто зменшити споживання російських енергоресурсів.

Ще Фокус писав про те, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Український президент зазначив, що перший дзвінок Сунака на посаді прем'єр-міністра був саме в Україну.

Ще ми писали, що Ріші Сунак звинуватив Російську Федерацію у дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання по всьому світу на тлі економічних наслідків пандемії коронавірусу.