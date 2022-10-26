Пообіцяв підтримку Україні: новий прем'єр-міністр Великобританії поговорив із Зеленським

Український лідер запросив Ріші Сунака до Києва. Глава уряду Британії запевнив, що українці можуть розраховувати на постійну солідарність із боку Лондона.

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Новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провів першу телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила пресслужба глави британського уряду.

У розмові прем'єр Британії наголосив на непохитній підтримці України з боку Сполученого Королівства. Ріші Сунак заявив, що в період його перебування на посаді прем'єр-міністра Лондон продовжить надавати Києву таку ж потужну підтримку, йдеться у пресрелізі.

Зеленський водночас запросив британського прем'єра відвідати Україну з візитом.

"Вірю, що партнерство між нашими державами і вже традиційне британське лідерство у захисті демократії та свободи і надалі лише посилюватимуться. Запросив пана прем'єр-міністра відвідати Україну", –– наголосив глава української держави у своєму вечірньому відеозверненні.

Крім того, Сунак та Зеленський проговорили про необхідність продовжувати політику економічних санкцій проти Російської Федерації.

"Я ціную, що перший дзвінок прем'єр-міністра був саме в Україну", — зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у своїй першій промові на посаді прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунак зробив заяву про російсько-українську війну. Політик звинуватив Росію у дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі на тлі економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Раніше Фокус розповідав про те, як виходець із колонії Ріші Сунак очолив британську імперію. Відомо, що він народився в сім'ї індійського походження, що належала до середнього класу (батько – лікар, а мати – завідувачка аптеки) і отримав відмінну освіту в Оксфорді та Стенфорді.