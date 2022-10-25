Путінська війна дестабілізувала енергетичні ринки: Ріші Сунак висловився про війну в Україні (відео)

Новий глава британського уряду наголосив, що попередній уряд в оцінках наслідків війни в Україні припустився помилки, але його кабінет почне виправляти ситуацію вже сьогодні.

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Новообраний глава уряду Великої Британії Ріші Сунак у своїй першій промові зробив заяву про російсько-українську війну. Про це повідомляє The Guardian.

Політик звинуватив Росію у дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі на тлі економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Крім того, Сунак вважає, що кабінет його попередниці Ліз Трасс припустився помилки в оцінці ситуації, спровокованої збройним конфліктом РФ з Україною. Новий прем'єр Британії пообіцяв цю "помилку" виправити.

"Попередній уряд припустився помилки. Мене обрали лідером моєї партії і вашим прем'єр-міністром, частково, щоб виправити їх", — сказав Сунак.

Він додав, що почне працювати у запланованому напрямі негайно.

До речі, 24 серпня Ріші Сунак написав цілий вітальний лист українцям, в якому висловив свою підтримку "мужнім українським воїнам", обіцяв бути "другом на все життя" і продовжити підтримку нашої країни і після війни, "допомогти перетворити її на успішну державу". Російсько-українська війна не була у фокусі його передвиборчої програми, але коли Сунака питали про це, він засуджував агресію Путіна та виступав за підтримку України як демократичної та волелюбної нації.

Раніше Фокус вже писав про те, як уродженець із колонії Ріші Сунак очолив британську імперію. Відомо, що він народився в сім'ї індійського походження, що належала до середнього класу (батько – лікар, а мати – завідувачка аптеки) і отримав відмінну освіту в Оксфорді та Стенфорді.

Також ми писали, що відомо про дружину нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Спадкоємиця IT-імперії, мати двох дочок та бізнес-вумен – це все Акшата Мурті, перша леді Великобританії.