Путинская война дестабилизировала энергетические рынки: Риши Сунак высказался о войне в Украине (видео)

Новый глава британского правительства подчеркнул, что предыдущее правительство в оценках последствий войны в Украине допустило ошибку, но его кабинет начнет исправлять ситуацию уже сегодня.

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Новоизбранный глава правительства Великой Британии Риши Сунак в своей первой речи сделал заявление о российско-украинской войне. Об этом сообщает The Guardian.

Политик обвинил Россию в дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок по всему миру на фоне экономических последствий пандемии коронавируса.

Кроме того, Сунак считает, что кабинет его предшественницы Лиз Трасс допустил ошибку в оценке ситуации, спровоцированной вооруженным конфликтом РФ с Украиной. Новый премьер Британии пообещал эту "ошибку" исправить.

"Предыдущее правительство допустило ошибку. Меня избрали лидером моей партии и вашим премьер-министром, отчасти, чтобы исправить их", — сказал Сунак.

Он добавил, что начнет работать в намеченном направлении немедленно.

К слову, 24 августа Риши Сунак написал целое поздравительное письмо украинцам, в котором выразил свою поддержку "мужественным украинским воинам", обещал быть "другом на всю жизнь" и продолжить поддержку нашей страны и после войны, "помочь превратить ее в преуспевающее государство". Российско-украинская война не была в фокусе его предвыборной программы, но когда Сунака спрашивали об этом, он осуждал агрессию Путина и выступал за поддержку Украины как демократической и свободолюбивой нации.

Ранее Фокус уже писал о том, как выходец из колонии Риши Сунак возглавил британскую империю. Известно, что он родился в семье индийского происхождения, принадлежавшей к среднему классу (отец – врач, а мать – заведующая аптекой) и получил отличное образование в Оксфорде и Стэнфорде.

Также мы писали, что известно о жене нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Наследница IT-империи, мать двоих дочерей и бизнесвумен – это все Акшата Мурти, первая леди Великобритании.