Пообещал поддержку Украине: новый премьер-министр Великобритании поговорил с Зеленским

Украинский лидер пригласил Риши Сунака в Киев. Глава правительства Британии заверил, что украинцы могут рассчитывать на неизменную солидарность со стороны Лондона.

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.

В разговоре премьер Британии подчеркнул непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Риши Сунак заявил, что в период его пребывания на посту премьер-министра Лондон продолжит оказывать Киеву столь же мощную поддержку, говорится в пресс-релизе.

Зеленский, в свою очередь, пригласил британского премьера посетить Украину с визитом.

"Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и в дальнейшем будут только усиливаться. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", –– подчеркнул глава украинского государства в своем вечернем видеообращении.

Помимо этого, Сунак и Зеленский проговорили необходимость продолжать политику экономических санкций против Российской Федерации.

"Я ценю, что первый звонок премьер-министра был именно в Украину", –– отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании Риши Сунак сделал заявление о российско-украинской войне. Политик обвинил Россию в дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок по всему миру на фоне экономических последствий пандемии коронавируса.

Ранее Фокус рассказывал о том, как выходец из колонии Риши Сунак возглавил британскую империю. Известно, что он родился в семье индийского происхождения, принадлежавшей к среднему классу (отец – врач, а мать – заведующая аптекой) и получил отличное образование в Оксфорде и Стэнфорде.