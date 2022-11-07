"Скоро приїде": прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує відвідати Україну

За словами українського посла Вадима Пристайка, точна дата візиту британського прем'єра в Україну не розголошується з міркувань безпеки.

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Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак планує незабаром відвідати Україну. Як повідомив український посол у Лондоні Вадим Пристайко в ефірі телеканалу Sky News, точна дата візиту поки що невідома з міркувань безпеки.

"Ми не обговорюватимемо дати через безпеку прем'єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", — сказав Пристайко.

Пані посол Британії Мелінда Сімонс також підтвердила намір Сунака приїхати в Україну, але точні дати візиту поки що не називаються.

"Я думаю, що він захоче і буде готовий приїхати, щойно зможе це зробити", — сказала вона.

Раніше Сунак обіцяв, що Україна буде його першим закордонним візитом, якщо він стане прем'єр-міністром, але зрештою він змінив плани і вважав за краще вирушити в Єгипет на конференції ООН зі зміни клімату COP27.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва. Глава держави наголосив, що партнерство між двома державами та британське лідерство в захисті демократії та свободи надалі лише посилюватимуться.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відклав будівництво нової королівської яхти. Так новий прем'єр заощадить 290 мільйонів євро, хоча на консультації та планування вже було витрачено понад три мільйони.