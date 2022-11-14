П'ять пунктів: прем'єр Британії запропонував план боротьби з наслідками агресії РФ

Напередодні старту саміту G20 Ріші Сунак підготував план дій, який передбачає підтримку як України, так й інших партнерів, на яких вплинула розв'язана Кремлем війна.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак опублікував у виданні The Telegraph колонку, в якій поділився своїм баченням завдань, які стоять перед Британією та її партнерами напередодні саміту G20.

Він зазначив, що на саміті не буде присутня людина, яка несе відповідальність за агресію проти України та економічні заворушення у всьому світі, — російський президент Володимир Путін. Однак прем'єр дав зрозуміти, що ці проблеми подолають і без умовлянь агресора.

"Немає сумнівів у тому, що війна в Україні посилює проблеми, що стоять перед країнами по всьому світу. Ось чому, коли я проведу свої перші зустрічі з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами під час саміту, нам буде ясно, що дискусії про те, як ми можемо продовжувати підтримувати Україну, невіддільні від обговорення того, як ми можемо зміцнити нашу колективну економічну безпеку", — наголосив Сунак.

За його словами, світові ціни на продовольство зросли через спроби Путіна перекрити експорт українського зерна, дві третини якого йде в країни, що розвиваються. Через те, що Росія зупинила постачання газу, дуже сильно подорожчала електроенергія.

У результаті дві третини членів G20 нині зазнають темпів інфляції вище 7%, а в МВФ прогнозують, що у 2023 році третина світової економіки опиниться в рецесії.

"Росія намагається задушити світову економіку. Ми маємо об'єднатися, щоб зупинити їх і відновити економічну стабільність", — упевнений прем'єр, запропонувавши зробити п'ять кроків, які допоможуть впоратися з погрозами.

Крок перший: продовжувати надавати допомогу

Британський прем'єр упевнений, що напередодні зими країні необхідно продовжувати надавати термінову підтримку тим, хто її найбільше потребує. Українцям потрібно допомогти впоратися з наслідками атак на інфраструктуру країни, британцям — допомогти з оплатою кожен раз більших рахунків за електроенергію. Також стоїть завдання запобігти голоду в найуразливіших частинах світу.

Крок другий: припинити шантаж голодом

Ріші Сунак вважає, що світ має покласти край використанню Росією продовольства як зброї.

"Я підтримую генерального секретаря ООН у тому, щоб постачання зерна з Чорного моря тривало, і закликаю всі країни, які можуть виробляти більше продовольства або вивільняти запаси, зробити це, щоб допомогти збільшити пропозицію", — зазначив він.

Крок третій: енергетична незалежність

Прем'єр констатував, що необхідно вживати термінових заходів для захисту економічної безпеки: захистити ланцюжки поставок та швидко відмовитися від енергетичної залежності від таких країн, як Росія, які прагнуть використати її проти Заходу.

Крок четвертий: вільна торгівля

Сунак зазначив, що Британія повинна залишатися прихильною до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки, в якій підприємництво стимулює зростання. "Наше процвітання і наша безпека йдуть пліч-о-пліч", — упевнений він.

Крок п'ятий: фінансова стабільність

"Ми повинні працювати разом з нашими партнерами — урядами, приватним сектором та фінансовими установами — для забезпечення фінансової стабільності та чесності, яких потребує міжнародна економічна ситуація", — заявив прем'єр.

Він пояснив, що потрібно виявляти тих, хто використовує свою кредитну здатність для створення боргових пасток у країнах з економікою, що розвивається, а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції.

"Ми, як і наші союзники, не дозволимо нашому економічному майбутньому стати заручником дій держави-ізгою, — пообіцяв Сунак. — Натомість ми підтримуватимемо Україну і працюватимемо над виконанням кожного елемента цього плану з п'яти пунктів, просуваючи вільні ринки та сильнішу, стабільну та стійку глобальну економіку, яка забезпечує швидше повернення до зростання".

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті країн Великої двадцятки, швидше за все, в онлайн-форматі.

На початку листопада президент України Володимир Зеленський повідомляв, що не поїде на саміт G20 до Індонезії, якщо там буде присутній глава держави-агресора Володимир Путін. Офіс президента, зі свого боку, закликає виключити Росію з "Великої двадцятки" через вихід із "зернової угоди" та шантажу голодом.