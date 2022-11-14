Пять пунктов: премьер Британии предложил план борьбы с последствиями агрессии РФ

Накануне старта саммита G20 Риши Сунак подготовил план действий, который подразумевает поддержку как Украины, так и других партнеров, на которых сказалась развязанная Кремлем война.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в издании The Telegraph колонку, в которой поделился своим видением задач, стоящих перед Британией и ее партнерами накануне саммита G20.

Он отметил, что на саммите не будет присутствовать человек, который несет ответственность за агрессию против Украины и экономические беспорядки во всем мире, — российского президента Владимира Путина. Однако премьер дал понять, что с этими проблемами справятся и без увещеваний агрессора.

"Нет сомнений в том, что война в Украине усугубляет проблемы, стоящие перед странами по всему миру. Вот почему, когда я проведу свои первые встречи с президентом США Джо Байденом и другими лидерами во время саммита, нам будет ясно, что дискуссии о том, как мы можем продолжать поддерживать Украину, неотделимы от обсуждения того, как мы можем укрепить нашу коллективную экономическую безопасность", — подчеркнул Сунак.

По его словам, мировые цены на продовольствие выросли из-за попыток Путина перекрыть экспорт украинского зерна, две трети которого идет в развивающиеся страны. Из-за того, что Россия остановила поставки газа, очень сильно подорожала электроэнергия.

В результате две трети членов G20 в настоящее время испытывают темпы инфляции выше 7%, а в МВФ прогнозируют, что в 2023 году треть мировой экономики окажется в рецессии.

"Россия пытается задушить мировую экономику. Мы должны объединиться, чтобы остановить их и восстановить экономическую стабильность", — уверен премьер, предложив сделать пять шагов, которые помогут справиться с угрозами.

Шаг первый: продолжать оказывать помощь

Британский премьер уверен, что накануне зимы стране необходимо продолжать оказывать срочную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Украинцам нужно помочь справиться с последствиями атак на инфраструктуру страны, британцам — помочь с оплатой растущих счетов за электроэнергию. Также стоит задача предотвратить голод в наиболее уязвимых частях мира.

Шаг второй: прекратить шантаж голодом

Риши Сунак считает, что мир должен положить конец использованию Россией продовольствия в качестве оружия.

"Я поддерживаю генерального секретаря ООН в том, чтобы поставки зерна из Черного моря продолжались, и призываю все страны, которые могут производить больше продовольствия или высвобождать запасы, сделать это, чтобы помочь увеличить предложение", — отметил он.

Шаг третий: энергетическая независимость

Премьер констатировал, что необходимо принимать срочные меры для защиты экономической безопасности: защитить цепочки поставок и быстро отказаться от энергетической зависимости от таких стран, как Россия, которые стремятся использовать ее против Запада.

Шаг четвертый: свободная торговля

Сунак отметил, что Британия должны оставаться приверженной продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики, в которой предпринимательство стимулирует рост. "Наше процветание и наша безопасность идут рука об руку", — уверен он.

Шаг пятый: финансовая стабильность

"Мы должны работать вместе с нашими партнерами — правительствами, частным сектором и финансовыми учреждениями — для обеспечения финансовой стабильности и честности, которых требует международная экономическая ситуация", — заявил премьер.

Он пояснил, что нужно выявлять тех, кто использует свою кредитную способность для создания долговых ловушек в странах с развивающейся экономикой, а также заняться устранением причин роста инфляции.

"Мы, как и наши союзники, не позволим нашему экономическому будущему стать заложником действий государства-изгоя, — пообещал Сунак. — Вместо этого мы будем поддерживать Украину и будем работать над выполнением каждого элемента этого плана из пяти пунктов, продвигая свободные рынки и более сильную, стабильную и устойчивую глобальную экономику, которая обеспечивает более быстрое возвращение к росту".

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите стран "Большой двадцатки", скорее всего, в онлайн-формате.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что не поедет на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать глава страны-агрессора Владимир Путин. Офис президента, в свою очередь, призывает исключить Россию из "Большой двадцатки" из-за выхода из "зерновой сделки" и шантажа голодом.