Глава государства, по словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, вероятно, станет участником в онлайн-формате.

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Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите лидеров стран "Большой двадцатки". Эту информацию в комментарии "Суспільному" подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, Владимир Зеленский станет участником саммита лидеров стран G20, который пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии.

Скорее всего, речь идет об участии украинского президента в онлайн-формате.

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", — коротко подчеркнул Сергей Никифоров в комментарии журналистам.

[ + – ] Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G20 в Индонезии

Отметим, что в начале октября появилась информация о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин дали согласие участвовать в саммите G20, который пройдет в Индонезии.

Позже информацию о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин посетят саммит G20 на Бали, подтвердил руководитель МИД Индонезии Ретно Марсуди. Через время в росСМИ появились данные, что глава Кремля Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки", а российскую делегацию на мероприятии должен возглавить премьер-министр Михаил Мишустин.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что не поедет на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать глава страны-агрессора Владимир Путин. Офис президента, в свою очередь, призывает исключить Россию из "Большой двадцатки" из-за выхода из "зерновой сделки" и шантажа голодом.

Также Фокус в своей статье более детально рассказывал, что может ожидать Владимира Путина на встрече G20 на Бали и обернется ли саммит в Индонезии пощечиной для главы Кремля.