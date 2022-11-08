Глава держави, за словами його прессекретаря Сергія Никифорова, ймовірно, стане учасником в онлайн-форматі.

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Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів країн "Великої двадцятки". Цю інформацію у коментарі "Суспільному" підтвердив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, Володимир Зеленський стане учасником саміту лідерів країн G20, який відбудеться 15 та 16 листопада в Індонезії.

Швидше за все йдеться про участь українського президента в онлайн-форматі.

"У якомусь форматі, звичайно, Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", — коротко наголосив Сергій Никифоров у коментарі журналістам.

[ + – ] Володимир Зеленський братиме участь у саміті G20 в Індонезії

Зазначимо, що на початку жовтня з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський і Володимир Путін дали згоду брати участь у саміті G20, який пройде в Індонезії.

Пізніше інформацію про те, що Володимир Зеленський і Володимир Путін відвідають саміт G20 на Балі, підтвердив керівник МЗС Індонезії Ретно Марсуді. Через час у росЗМІ з'явилися дані, що глава Кремля Володимир Путін не поїде на саміт "Великої двадцятки", а російську делегацію на заході має очолити прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

На початку листопада президент України Володимир Зеленський повідомляв, що не поїде на саміт G20 в Індонезію, якщо там буде присутній глава держави-агресора Володимир Путін. Офіс президента, зі свого боку, закликає виключити Росію з "Великої двадцятки" через вихід із "зернової угоди" та шантажу голодом.

Також Фокус у своїй статті детальніше розповідав, що може очікувати Володимира Путіна на зустрічі G20 на Балі та чи обернеться саміт в Індонезії ляпасом для глави Кремля.