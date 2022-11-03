Зеленський відмовився від участі у саміті G20, якщо там буде Путін (відео)

Президенти трьох країн досі не підтвердили участі у "Великої двадцятки". Офіс президента України виступає за виключення РФ з об'єднання через її вихід із "зернової угоди" та шантаж голодом.

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Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20, якщо на ньому з'явиться російський президент Володимир Путін. Про це Зеленський сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу.

Сімнадцяту зустріч глав держав G20 заплановано на 15–16 листопада в Індонезії, на острові Балі.

"Позиція моя особиста і Україна була в тому, що якщо лідер Росії братиме участь у саміті G20, то Україна не буде", — зазначив Зеленський.

Український лідер сказав, що не стежить за участю інших членів "Великої двадцятки". За словами глави держави, представники України готуються до саміту і сьогодні він обговорював це з президентом Індонезії Джоко Відодо.

"Побачимо, як буде в майбутньому. Сьогодні я розмовляв із президентом Індонезії, ми підтримуємо стосунки. Принаймні ми були сьогодні запрошені. Побачимо. Кілька днів залишилося", — резюмував Зеленський.

На думку глави Офісу президента Андрія Єрмака, Росію треба виключити з G20 за вихід із "зернової угоди" та шантаж миру голодом.

"Росія знову намагається шантажувати світову спільноту продовольчою кризою. Цій країні не місце у G20", — зазначав чиновник.

Саміт G20 в Індонезії — хто вже підтвердив участь

Відодо раніше говорив, що президенти трьох країн досі не підтвердили участі в саміті G20. Імена та країни він називати не став. За попередніми даними індонезійської влади, участь у саміті підтвердили щонайменше 17 президентів.

Відомо, що президент США Джо Байден підтвердив свою присутність — він перебуватиме на Балі з 13 по 16 листопада.

"Можна сказати, що кількість лідерів G20, які підтвердили участь у саміті на Балі, досить велика", — прокоментував він.

Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді 31 жовтня говорила, що бразильський президент Жаїр Болсонару ще не підтвердив присутність на саміті G20 через загальні вибори в країні. Новий президент має вступити на посаду 1 січня 2023 року.

Європейські дипломати раніше думали, що центральною темою саміту G20 стане "зернова угода". Путін, за їхніми відомостями, тиснутиме на членів Великої двадцятки.

В адміністрації російського президента говорили, що замість Путіна на саміті може з'явитися прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін. У Джакарті чекають участь у саміті як Путіна, так і Зеленського.