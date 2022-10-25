Прем'єр замість президента: російську делегацію на саміті G20 очолить Мішустін, — ЗМІ

За словами журналістів, остаточно питання про участь Мішустіна в саміті ще не розв'язане, проте, з великою ймовірністю, Володимир Путін не поїде на Балі.

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Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, не приїде на саміт "Великої двадцятки", який має відбутися на Балі 15-16 листопада. Як повідомляє Telegram-канал Baza із посиланням на своє джерело в адміністрації президента РФ, замість нього у саміті візьме участь прем'єр-міністр Михайло Мішустін, який й очолить російську делегацію.

"Остаточно питання ще не розв'язане, але з великою ймовірністю главою російської делегації буде прем'єр", — цитує канал слова свого співрозмовника.

Раніше посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс в інтерв'ю арабському виданню The National сказав, що Джакарта очікує на участь у саміті G20 і Путіна, і президента України Володимира Зеленського. Дипломат зазначив, що якщо лідери цих країн приїдуть, то це буде їхня перша зустріч на одному майданчику після початку воєнних дій в Україні.

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Проте обидві сторони вже спростували цю інформацію. Речник президента України Сергій Никифоров на початку жовтня заявив, що остаточного рішення з цього питання у Києві ще не ухвалили.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю агентств ТАСС заявив, що Росія візьме участь у саміті G20, але формат її присутності ще не визначений.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що він не має вагомих причин для зустрічі з Путіним на саміті "Великої двадцятки". Водночас голова Білого дому не відкинув такої можливості. За його словами, все залежатиме від переговорів.

Міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді 11 жовтня повідомила, що у саміті G20 візьмуть участь президенти України та Росії. За її словами, МЗС продовжує зв'язки з Путіним і президентом Зеленським в "умовах теперішньої світової нестабільності".