Розмови не буде: Байден не збирається зустрічатися з Путіним на G20, — СNN

Глава Білого дому сказав, що Путін скоює воєнні злочини в Україні, і тому не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз.

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Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу СNN заявив, що не бачить вагомих причин для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки". Однак голова Білого дому не заперечив такої можливості — все залежатиме від предмета розмови.

Американський лідер зазначив, що якщо Путін запропонує йому обговорити ув'язнену у в'язницю американську баскетбольну зірку Бріттні Грінер, то Байден погодиться на зустріч.

Байден заявив про свою позицію щодо зустрічі з Путіним у контексті запеклих бомбардувань міст України в останні дні, внаслідок яких щонайменше 19 людей було вбито та понад 100 поранено по всій країні, за сотні кілометрів від основних театрів воєнних дій на сході та півдні України.

"Він діяв жорстоко. Я думаю, що він скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", — пояснив Байден.

[ + – ] Джо Байден та Володимир Путін на саміті у Женеві

Раніше можливість зустрічі у межах G20 президентів США та Росії коментував голова російської дипломатії Сергій Лавров. Міністр зазначив, що Москва ніколи не відмовлялася від переговорів, однак у цьому випадку все залежатиме від позиції Вашингтона — якщо пропозиція з американського боку надійде, у Кремлі розглянуть можливість зустрічі.

Напередодні, 11 жовтня, міністриня закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді повідомила, що на саміті G20, який має відбутися на острові Балі 15-16 листопада, будуть присутні президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін. За її словами, зовнішньополітичне відомство країни продовжує налагоджувати зв'язки з главами двох держав в умовах поточної світової нестабільності.