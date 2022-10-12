Разговора не будет: Байден не собирается встречаться с Путиным на G20, — СNN

Глава Белого дома сказал, что Путин совершает военные преступления в Украине, и поэтому не видит смысла встречаться с ним сейчас.

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Президент США Джо Байден в интервью телеканалу СNN заявил, что не видит веских причин для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки". Однако глава Белого дома не исключил такую возможность — все будет зависеть от предмета разговора.

Американский лидер отметил, что если Путин предложит ему обсудить заключенную в тюрьму американскую баскетбольную звезду Бриттни Гринер, то Байден согласится на встречу.

Байден заявил о своей позиции относительно встречи с Путиным в контексте ожесточенных бомбардировок городов Украины в последние дни, в результате которых по меньшей мере 19 человек были убиты и более 100 ранены по всей стране, в сотнях километров от основных театров военных действий на востоке и юге Украины.

"Он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", — пояснил Байден.

[ + – ] Джо Байден и Владимир Путин на саммите в Женеве

Ранее возможность встречи в рамках G20 президентов США и России комментировал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Министр отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако в данном случае все будет зависеть от позиции Вашингтона — если предложение с американской стороны поступит, в Кремле рассмотрят возможность встречи.

Накануне, 11 октября, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что на саммите G20, которій должен состояться на острове Бали 15-16 ноября, будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.По ее словам, внешнеполитическое ведомство страны продолжает налаживать связи с главами двух государств в "условиях текущей мировой нестабильности.